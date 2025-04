Robustes, sûrs et intelligents : les nouveaux Samsung Galaxy XCover7 Pro et Galaxy Tab Active5 Pro

Avec le Galaxy XCover7 Pro et la Galaxy Tab Active5 Pro, Samsung présente sa nouvelle série Pro d’appareils mobiles particulièrement résistants. Ces appareils robustes, aussi robustes que fins, dotés d’écrans larges à fort contraste, intègrent des fonctions IA, des chipsets puissants Snapdragon, un son stéréo et une batterie longue durée. Ils sont résistants à l’eau et à la poussière selon la norme MIL-STD-810H 1 ou IP68 2 . Grâce à l’intégration de l’Embedded Secure Element (eSE) pour Knox Native et Knox Vault ainsi qu’à des mises à jour du système d’exploitation et de la sécurité pour jusqu’à sept générations ou sept ans, ces nouveaux appareils offrent une sécurité élevée et permettent une longévité accrue.

« Une connectivité mobile intelligente est un facteur clé pour augmenter la productivité, même sur le terrain. Dans le commerce et la logistique, sur les chantiers ou lors de la maintenance d’installations, les appareils mobiles robustes sont donc indispensables, explique Fabrizio Camardella, Director Mobile chez Samsung Suisse. Nos nouveaux Professional Rugged Devices ultra efficaces ne sont pas seulement particulièrement résistants, ils offrent aussi d’excellentes performances autant dans des environnements de travail difficiles qu’au bureau, grâce à leurs fonctions intelligentes et au chipset Snapdragon dernier cri. »

Samsung Galaxy XCover7 Pro : productivité élevée grâce à des performances puissantes et à l’IA

Le grand écran dynamique Corning Gorilla Glass Victus+ 6,6 pouces plein écran 3 combine la technologie FHD+ avec Vision Booster pour une lisibilité claire. Cela permet une lecture aisée de l’écran même en cas de forte luminosité, par exemple en plein soleil sur les chantiers. En outre, il permet de travailler simultanément dans plusieurs fenêtres. À cela s’ajoutent de nombreuses fonctions IA comme Circle to Search 4 avec Google, la gomme magique 5 et le traitement générateur pour l’optimisation des images ainsi que l’aide optionnelle IA pour le suivi ou la lecture de contenus. Le nouveau chipset Qualcomm Snapdragon7s Gen3 offre une vitesse de traitement élevée et une gestion efficace de l’énergie pour les multiples tâches exigeantes, les applications graphiques intensives ou le streaming de vidéos HD. La connectivité 5G 6 (Sub6) / WiFi 6E permet des vitesses de connexion rapides. En outre, l’appareil dispose de haut-parleurs stéréo et d’un réglage audio permettant de bien entendre les interlocuteurs au téléphone ou en vidéoconférence, même dans des environnements bruyants. De plus, les bruits de fond et les effets de résonance peuvent être filtrés de manière intelligente.

La batterie amovible et endurante offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 17 heures 7 et contribue à une longue durée d’utilisation de l’appareil. En outre, la station pratique de chargement POGO 8 permet à plusieurs utilisatrices et utilisateurs d’arrimer leur appareil simultanément et de le recharger rapidement.

Les deux touches latérales programmables peuvent être configurées individuellement selon les besoins. Elles permettent par exemple aux utilisatrices et utilisateurs d’activer directement le mode « push-to-talk », la lampe de poche et le lecteur de codes-barres ou d’émettre un appel d’urgence.

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro : Tablette robuste intelligente et puissante de 10 pouces

Extérieurement, le design bien connu de la tablette Samsung Galaxy Tab Active5 Pro est resté fidèle aux modèles précédents : mêmes format, dimensions et clavier. L’écran à fort contraste de la Galaxy Tab Active5 atteint 600 nits avec Vision Booster et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image fluide et contrastée. A cela s’ajoutent les fonctions intelligentes disponibles sur le Samsung Galaxy XCover7 Pro ainsi que les performances élevées du nouveau processeur Snapdragon. L’appareil est équipé d’une mémoire de 128 Go – extensible jusqu’à 1 To avec une carte MicroSD externe 9 . L’S Pen intégré dans la housse de protection permet de prendre des notes et de réaliser des croquis rapidement, même sous la pluie ou avec des gants. Les appareils sont compatibles avec la 5G et disposent d’un emplacement pour carte SIM physique ainsi que de la fonctionnalité eSIM.

Un autre avantage est la nouvelle fonction Hot-Swap. Elle permet de remplacer facilement et en toute sécurité les batteries à chaud, en contribuant à sauvegarder les réglages ou les enregistrements dans la mémoire RAM pendant le remplacement de la batterie.

Dans le cadre du programme de partenariat de Samsung, la Galaxy Tab Active5 Pro offre en outre toute une série d’autres fonctions utiles pour un usage professionnel : par exemple Knox Capture 10 en combinaison avec SAP SSAM (Service & Asset Manager). Grâce au scannage rapide et sûr des codes-barres et des codes QR, les biens et les marchandises peuvent être saisis de manière fiable.

Poussière, pluie ou secousses – pas de problème !

Certifiés MIL-STD-810H 11 et IP68 12 , les deux appareils peuvent résister à des conditions météorologiques extrêmes et aux chutes 13 . La sensibilité tactile peut être altérée individuellement, par ex. lors de l’emploi de gants. En outre, les appareils peuvent être nettoyés avec des contaminations courantes comme l’éthanol. La tablette est en outre dotée d’une fonction mobile Point-of-Sale (mPOS) et du Front Tagging NFC. Cela permet par exemple de payer facilement et sans contact au restaurant ou dans un magasin. Les appareils robustes sont ainsi prêts à être utilisés de manière fiable, même dans les brasseries en plein air ou lorsqu’il commence à pleuvoir.

Les deux appareils prennent en charge Samsung DeX (Desktop eXperience) pour une utilisation avec écran externe, par câble ou sans fil, créant un environnement de travail similaire à celui d’un bureau.

La sécurité des données est assurée par la plateforme Samsung Knox et Knox Vault avec Embedded Secure Element (eSE) intégré pour Knox Native. Cette solution, physiquement isolée du processeur et de la mémoire principale du système, contribue non seulement à protéger les données contre les attaques de pirates informatiques basées sur le logiciel, mais aussi contre les attaques matérielles utilisant des outils professionnels haut de gamme.

Avec la nouvelle génération d’appareils, Samsung garantit en outre des mises à jour de sécurité jusqu’à sept ans ainsi que des mises à jour du système d’exploitation 14 pour jusqu’à sept générations à compter du lancement mondial officiel.

Pour le Samsung Galaxy XCover7 Pro et le Galaxy Tab Active5 Pro, de nombreux accessoires Samsung et de ses partenaires sont disponibles : étuis intelligents, stations de chargement, de clips de ceinture et de casques PTT.

Disponibilité et prix

Le Galaxy XCover7 Pro et la Galaxy Tab Active5 Pro seront disponibles en Suisse à partir du 24 avril, respectivement à partir de CHF 549 et CHF 629 (prix de vente conseillé).