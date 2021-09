PORTIMAO, le Grand Prix du Portugal est disponible dans F1® 2021

Partager Facebook

Une nouvelle bande-annonce de F1® 2021 a été dévoilé et contenant des informations sur tous les contenus et mises à jour gratuits à venir. Le point à retenir est l’ajout de Portimão, lieu du Grand Prix du Portugal, disponible dès aujourd’hui pour tous les joueurs de F1® 2021. La mise à jour des performances des véhicules, qui reflètent plus fidèlement la saison 2021, et la voiture de sécurité Aston Martin, qui vient compléter la Mercedes AMG GT R existante, sont également disponibles.

Portimão est le premier des trois circuits ajoutés au calendrier de F1® pour le FIA Formula One World Championship™ de 2021. Cette mise à jour gratuite permet aux joueurs de réécrire l’histoire après la victoire de Lewis Hamilton en mai. Le circuit Imola, où Max Verstappen a remporté sa première victoire de la saison, sera disponible en octobre, suivi de Djeddah en novembre avant ses débuts comme avant-dernière course de la saison. F1® 2021 comprendra également plusieurs mises à jour tout au long du reste de la saison de F1® et de F2™. Le planning est le suivant :

A partir du 13 Septembre 2021 Mise à jour des performances des voitures Portimão Nouvelle voiture de sécurité d’Aston Martin Essai gratuit sur Xbox & PlayStation

Octobre 2021 Imola Mise à jour F1 ® Sports

Novembre 2021 Circuit Djeddah Street F2 ™ 2021 Season



“Nous sommes ravis d’enfin sortir notre premier circuit gratuit et d’annoncer aux joueurs ce qui les attend dans les mois à venir”, a déclaré Paul Jeal, Senior Franchise Director chez Codemasters. “Nos joueurs nous ont fait savoir à quel point ils sont impatients de découvrir les nouveaux circuits de la saison 2021, et le circuit de Djeddah sera un événement avec une sortie quelques semaines avant ses débuts en F1 en décembre.”

Les joueurs Xbox et PlayStation peuvent également essayer F1® 2021 gratuitement grâce à une version d’essai téléchargeable dès maintenant via les magasins en ligne respectifs. La version d’essai permet aux joueurs de commencer le mode histoire Point de Rupture, d’assister au Grand Prix de Monza ainsi qu’au week-end d’ouverture pour Mon Écurie.

F1® 2021, le jeu officiel de la FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau mode histoire palpitant, “Point de Rupture”, un mode Carrière étendu permettant à deux joueurs de s’associer et de piloter ensemble, et Début Saison Réelle qui permet de commencer à n’importe quel moment du calendrier en cours avec les classements des pilotes et des constructeurs à jour.