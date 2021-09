EA SPORTS x Wrexham AFC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA SPORTS annonce un partenariat d’innovation de longue durée avec le club gallois Wrexham AFC en anticipation du lancement de FIFA 22. Cet accord verra le club devenir une équipe jouable dans le mode Coup d’Envoi de FIFA et sera situé dans la catégorie Reste du Monde, comme souligné par les deux co-propriétaires, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, du club dans une vidéo publiée sur Twitter :

Ce partenariat verra également EA SPORTS soutenir le Wrexham AFC dans leurs efforts en dehors du terrain, auprès de leur communauté locale en collaboration avec l’université Wrexham Glyndwr, ainsi qu’en fournissant un community lounge à l’enceinte Racecourse Ground à l’avenir.

David Jackson, VP Brand d’EA SPORTS, commente “C’est formidable de s’associer avec le Wrexham AFC et de soutenir le club dans ses engagements auprès de sa communauté et des fans. Nous sommes excités à l’idée de lancer des projets d’innovation en collaboration avec le club et de permettre aux fans de Wrexham de vivre l’expérience de joueur avec leur équipe dans EA SPORTS FIFA 22 quand le jeu sortira plus tard ce mois-ci.”

Humphrey Kier, Executive Director, ajoute: “Il y a seulement un petit nombre de marques au sein du football qui peuvent se dire iconiques et chaque club veut être associées avec elles. Tout le monde est vraiment excité que Wrexham rejoigne FIFA 22. Les copropriétaires ont évoqué l’ambition de donner à Wrexham un élan mondial lorsqu’ils ont pris le contrôle du club et cette annonce donne corps à cette vision auprès du reste du monde.”

FIFA 22 sera disponible dans le monde entier à partir du 1er octobre 2021 sur PlayStation®️5, Xbox Series X|S, PC via Origin™️ et Steam, Stadia, PlayStation®️4 et Xbox One. FIFA 22 Legacy Edition sera disponible sur Nintendo Switch™️.