Redéfinissez la grille de départ : EA Sports dévoile le pack saison 20206 de F1 25

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Le Pack Saison 2026 inaugure une nouvelle ère révolutionnaire pour la F1, avec les règlements mis à jour pour la saison 2026 de F1, l’arrivée de deux nouvelles écuries, Audi et Cadillac, et de leurs pilotes sur la grille de départ, de nouvelles fonctionnalités de gameplay riches en action, ainsi que le très attendu circuit de MADRING, le premier nouveau circuit de F1 depuis 2023.

Le Pack Saison 2026 de F1 25 continue de réinventer l’expérience emblématique de la course automobile. Intégrant les changements réglementaires actuels, le Pack Saison 2026 propose des voitures plus légères et plus compactes† dotées d’une aérodynamique active plus réactive, aussi bien avec une manette qu’avec un volant. De plus, le tout nouveau mode Overtake offre des options stratégiques supplémentaires aux pilotes de tous niveaux, avec de nouvelles options d’assistance permettant des courses plus serrées et une expérience tactique et riche en action..

Par ailleurs, le Grand Prix d’Espagne fait ses débuts sur le tout nouveau circuit MADRING, le premier nouveau circuit de F1 depuis 2023, disponible exclusivement dans le Pack Saison 2026 de F1 25. Avec Madrid en toile de fond, ce circuit hybride mêlant rues et piste spécialement aménagée offre aux joueurs un avant-goût d’action à grande vitesse riche en adrénaline, ainsi que l’opportunité de courir sur ce circuit avant le Grand Prix de septembre 2026.

La grille de départ de la F1 passe à onze écuries en 2026, avec le retour du mode Mon Écurie qui permet aux joueurs de prendre les commandes et de devenir la 12e écurie en piste avec leur propre équipe personnalisée. Audi et Cadillac font leur entrée dans le Pack Saison 2026 de F1 25, permettant aux joueurs de vivre les sensations typiquement américaines de Cadillac et de découvrir la marque emblématique d’Audi ainsi que son héritage dans le sport automobile. De nouveaux pilotes, des effectifs remaniés et des icônes familières font également leur retour sur la piste, avec les pilotes préférés des fans Valtteri Bottas et Sergio Perez, en tête de la toute nouvelle écurie Cadillac, et les brillants Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg qui rejoignent les rangs d’Audi.

Que l’on soit novice ou habitué de la franchise F1, le tout nouveau EA SPORTS™ F1 25 : Édition Saison 2026 regroupe le jeu de base F1 25 et le Pack Saison 2026 en un ensemble unique, pour une expérience de Formule 1® des plus complètes. Les joueurs pourront s’attaquer à la saison 2025 riche en action, puis se lancer dans une nouvelle carrière avec les écuries inédites de 2026 qui marquent la nouvelle génération de courses de Grand Prix.

​EA SPORTS F1 25 : Pack Saison 2026

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​PRIX DE VENTE CONSEILLÉ POUR PC : ​ 24,99 €

EA SPORTS F1 25 : Édition Saison 2026

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Développé par Codemasters, EA SPORTS F1 25 : pack de Saison sera disponible le 3 juin 2026 sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC.