A court d’idées cadeaux ? Offrez un voyage extraordinaire dans l’univers de la magie avec « Vive la Magie », un festival itinérant qui fera escale au Bâtiment des forces motrices le 26 janvier 2025.

Lancé à Rennes en 2008 par Gérard Souchet, magicien professionnel, le Festival parcourt les routes de France, de Suisse et de Belgique. Il est rapidement devenu une référence européenne de haut vol. Suite au décès brutal de son fondateur cet été, Monique, sa femme, a décidé de poursuivre l’aventure et de reprendre la direction. Le Festival est aussi une histoire familiale puisque depuis le début, tous les membres de la famille Souchet mettent la main à la pâte : accueil, billetterie, programmation, technique lumière,…

Un spectacle sans gravité

Intitulé « Espaces magiques », le millésime 2025 sera présenté par François Normag. Egalement metteur en scène du show, ce dernier s’est associé à Artem Shchukin, champion du monde de manipulation en 2022 (Fédération internationale des sociétés magiques, Québec, 2022), pour concevoir des séquences modernes, voire futuristes ayant pour fil rouge « un spectacle sans gravité », dont on appréciera le double sens.

Durant 1h 45, des magiciens de renom venus d’Australie, du Québec, d’Allemagne, de Russie et de France, blufferont le public avec des tours plus incroyables les uns que les autres. Au programme, Topas, célèbre illusionniste allemand, qui défiera les lois de la gravité avec un numéro de lévitation encore jamais vu, le Québecois mentaliste et humoriste Michel Huot, l’Australien Raymond Crowe avec son univers poétique à la Charlie Chaplin ou encore l’allemande Jaana Felicitas, ancienne assistante de Topas, qui alliera danse contemporaine et magie dans une pièce chorégraphique inédite. Sans oublier Christophe Mervil, champion de France de magie en 2023. Puisant son inspiration dans la saga Mad Max, il fait surgir de manière miraculeuse des pigeons voltigeurs d’un espace désertique.

Michel Huot

Multiprimés nationalement et internationalement, ces artistes montreront toute la diversité de l’art magique et sa créativité. Entre les numéros qui se succèdent sans temps mort, les danseurs Aurora Mourgues et Maxime Pollier exécuteront des chorégraphies qui feront référence à l’univers spatial. A relever aussi le soin particulier porté aux costumes. Composés de petits miroirs, ils permettront de démultiplier l’espace et de donner l’illusion d’un palais des mirages.

Aurora Mourgues et Maxime Pollier

Embarquer au-delà du possible

Ouvert à toutes les générations , le Festival qui marie exigence artistique et convivialité, peut compter sur un public fidèle.

Alors laissez-vous enchanter et embarquer au-delà du possible en duo, en famille ou entre amis par la toute nouvelle création de « Vive la Magie ».

Bâtiment des Forces motrices

Dimanche 26 janvier à 16h

https://vivelamagie.com