World of Tanks dévoile Holiday Ops 2025 avec Jason Statham et son nouveau mode de jeu fun

Les premiers jours de l’hiver sont arrivés, marquant le lancement de l’événement très attendu Holiday Ops 2025 dans World of Tanks. Cet événement traditionnel et festif, qui durera jusqu’au 13 janvier, promet de l’action intense, des cadeaux fantastiques et de précieuses récompenses en jeu. L’incroyable star invitée

Les joueurs pourront profiter d’un tout nouveau village de vacances, un pays de rêve enneigé avec un navire brise-glace, de charmants ponts et un phare imposant. En entrant dans le village, les tankistes recevront leur premier cadeau : le tank moyen T3E2, un tank américain Premium de rang III doté d’un équipage entièrement formé et d’un emplacement de garage.

Jason Statham attendra dans le quartier général pour donner des missions spéciales et des missions de combat. Connu pour son charisme inégalé, il met du piment dans la partie et fait passer l’événement au niveau supérieur. Une fois l’événement terminé, les tankistes débloqueront des récompenses inspirées de la célébrité, notamment trois styles 2D distinctifs, des autocollants personnalisés et des inscriptions. Les joueurs peuvent également recruter Jason Statham en tant que commandant de char, avec sa voix reconnaissable entre toutes et sa présence imposante. Pour les collectionneurs, le prix ultime est le modèle 3D British Steel pour le char moyen Centurion Action X de rang X, un mélange parfait de robustesse et de classe.

La véritable vedette de ces Holiday Ops est le Winter Raid, un tout nouveau mode de jeu amusant qui se déroule dans un pays des merveilles en papier. Il transforme le champ de bataille en une arène festive inspirée des jeux de société, avec des défis givrés, des lieux à thème et de nombreuses récompenses festives.

Trois équipes de cinq personnes s’affronteront pour collecter et sécuriser des cadeaux à l’aide de chars en papier uniques, chacun ayant un rôle et des capacités distincts. Les commandants peuvent gagner des Pièces Cadeaux pour débloquer des bonus passionnants, y compris un tout nouveau type de personnalisation de véhicule – des accessoires en 3D. Durant trois week-ends à partir du 13 décembre, Winter Raid offre un mélange passionnant de stratégie et de plaisir pour les fêtes !

Ne manquez pas l’occasion de faire équipe avec Jason Statham et vos compagnons de combat : l’aventure a déjà commencé !