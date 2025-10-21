Shiftall relance sa gamme de haut vol avec le MeganeX « 8K » Mark II, un casque VR d’exception destiné aux professionnels

Partager Facebook

Shiftall, filiale de Panasonic, signe son retour dans l’univers de la réalité virtuelle avec le MeganeX « 8K » Mark II. Ce casque PC ultraléger, à la précision d’affichage inédite, s’adresse avant tout aux professionnels du design, de la 3D et de la simulation immersive.

Le constructeur japonais Shiftall, filiale du groupe Panasonic, refait surface sur la scène de la réalité virtuelle avec une nouvelle mouture de son casque haut de gamme : le MeganeX « 8K » Mark II. Attendu pour la fin décembre 2025, ce modèle revisité s’adresse autant aux passionnés exigeants de VR qu’aux professionnels du design et de la simulation, soucieux d’une précision d’affichage sans compromis.

Déjà saluée pour son MeganeX Superlight, un casque ultraléger à la définition vertigineuse, la marque poursuit dans la même lignée tout en raffinant chaque aspect de sa conception. Avec 179 grammes seulement, le MeganeX Mark II demeure l’un des casques les plus légers du marché, sans sacrifier la puissance visuelle : deux écrans micro-OLED HDR 10 bits délivrent une résolution combinée de 7 104 × 3 840 pixels.

Cependant, le qualificatif « 8K » inscrit sur l’appareil tient davantage de la formule commerciale que d’une rigueur technique : chaque œil profite en réalité de 3 552 × 3 840 pixels, une valeur certes inférieure à la norme 8K stricte, mais offrant une finesse d’image exceptionnelle. Avec un champ de vision d’environ 100 degrés et une densité de 35,5 pixels par degré (PPD), le casque surpasse plusieurs concurrents directs tels que le Bigscreen Beyond 2 ou le Pimax Dream Air.

Un perfectionnement technique minutieux

Shiftall a visiblement pris en compte les retours des premiers utilisateurs pour revoir en profondeur la structure matérielle du casque. Le port USB-C, désormais déplacé à l’avant et renforcé, réduit les risques de déconnexion intempestive. Le système de refroidissement a été repensé pour diminuer le bruit du ventilateur, tandis que la forme nasale a été redessinée afin de mieux épouser la diversité des morphologies faciales.

Sous le capot, le MeganeX Mark II inaugure un processeur plus véloce et un firmware optimisé, permettant un démarrage jusqu’à cinq fois plus rapide que la version précédente. L’augmentation de la tension d’entrée autorise désormais l’usage de câbles USB-C dépassant les cinq mètres, un atout majeur pour les postes de travail professionnels. À cela s’ajoute un port d’extension 5V/2,1A, capable d’alimenter des accessoires externes tels que capteurs ou écouteurs spécialisés.

Une modularité rare sur le marché

Le MeganeX Mark II se distingue également par une modularité exemplaire, pensée pour s’adapter à divers scénarios d’usage. Trois systèmes de fixation sont proposés : une sangle souple livrée d’origine, une sangle rigide en option pour une meilleure stabilité, et un kit facial permettant un contact direct avec le visage. Cette approche personnalisable, encore peu répandue, illustre la volonté de Shiftall de concilier confort, précision et polyvalence.

Une machine de précision pour les créateurs et ingénieurs

Conçu pour les créateurs 3D, architectes ou concepteurs industriels, le MeganeX Mark II met en avant une colorimétrie HDR 10 bits et un ajustement motorisé de l’écart interpupillaire (IPD), garantissant une restitution fidèle des volumes et des proportions. Le casque s’intègre ainsi naturellement dans les chaînes de production numériques les plus exigeantes. En complément, Shiftall propose un service d’abonnement professionnel et divers accessoires, dont le capteur de suivi des mains Ultraleap SIR170, pour enrichir l’expérience immersive.

Un produit d’élite au prix sélectif

Affiché à 1 899 € en Europe (ou 1 899 $ aux États-Unis), le MeganeX 8K Mark II se positionne clairement hors du grand public. Son orientation PC filaire et sa dépendance au système de suivi SteamVR confirment son ancrage dans la sphère professionnelle.

Enfin, dans un geste de fidélisation, Shiftall inaugure un programme de mise à niveau à 450 $ pour les possesseurs du modèle précédent. Une initiative qui témoigne de la volonté de la marque d’ancrer durablement le MeganeX dans l’écosystème de la VR haut de gamme.