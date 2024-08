Premiers détails sur le gameplay de Splitgate 2

Partager Facebook

Les trois factions de Splitgate 2 sont représentées dans cette vidéo. Chacune offre ses propres pouvoirs et donc un style de jeu unique : vous êtes largement invité à varier les factions au sein d’une même escouade, pour créer des synergies surprenantes et contrer les choix de l’équipe adverse.

La bande-annonce s’arrête d’abord sur la faction Aeros, dont le style dynamique et le pouvoir de Rush permettent de réaliser des éliminations éclatantes basées sur le mouvement, tout en contrôlant la zone avec une parfaite maîtrise des portails. Les inconditionnels de Splitgate, qui aiment être au centre de l’action, ne seront pas dépaysés avec Aeros.

Les mécaniques Hypersight et Time Dome de Meridian offrent un gros coup de pouce en permettant à ses membres de porter assistance à l’ensemble de leur équipe en soignant, aidant et marquant des points. L’assistance ultime dont chaque escouade a besoin.

L’origine militaire de Sabrask fait de ses membres les Aces les plus coriaces de Sol. Le Smart Wall donne un avantage certain lors des affrontements en face-à-face. Combiné avec quelques grenades parfaitement lancées, il offre un potentiel offensif conséquent, en plus d’un contrôle de l’espace crucial pour dominer l’adversité.

Pour un aperçu plus complet de Splitgate 2, rendez-vous le 14 août prochain à 21 heures (heure française) pour un stream d’exception sur Twitch : https://www.twitch.tv/splitgate.

Participez à la première phase d’alpha en vous inscrivant sur https://store.steampowered.com/app/2918300/Splitgate_2/. Elle se tiendra du 21 au 25 août, alors même que 1047 Games sera présent sur le plus grand salon européen dédié au jeu vidéo, sur le stand #A-050 du Hall 9 de la gamescom.