Frayez-vous un chemin vers la gloire dans le mode carrière de Monster Jam Showdown

Avec plus de 130 événements regroupés en trois catégories, le Showdown Tour permettra une progression non linéaire où les fans pourront profiter d’une variété de compétitions, combinant vitesse et compétences sans ordre déterminé. Conçu pour accueillir différents styles de jeu et optimiser les compétences de chaque joueur, toute victoire débloquera de nouveaux événements dans la même catégorie que celle qui vient d’être jouée. De cette façon, les joueurs rencontreront sans cesse de nouveaux défis adaptés à leurs goûts, tout en profitant d’un large éventail de choix. En effet, chaque catégorie proposera plusieurs modes de jeu et offrira la possibilité d’explorer les trois environnements originaux du jeu.

Les lieux du Showdown Tour sont sauvages et hors du commun ! C’est l’endroit idéal pour pousser les camions dans leurs derniers retranchements et déchaîner toute leur puissance, au-delà même des événements Monster Jam. En progression libre, il sera possible de parcourir les paysages sauvages de l’Alaska, du Colorado et de la Vallée de la Mort dès les premières minutes de jeu. Pour cela, il faudra naviguer sur une carte où tous les événements apparaîtront au fur et à mesure de la progression des joueurs. Par exemple, après avoir terminé une compétition de Freestyle dans le Colorado, une nouvelle pourra être disponible dans une autre région de la carte, ainsi qu’un mode de jeu différent, tel qu’un combat Best Trick.

En remportant des victoires dans une même catégorie d’événements, les joueurs collecteront les jetons nécessaires pour accéder aux épreuves Showdown : des batailles de boss spéciaux qui déterminent l’évolution de la carrière. Les pilotes devront prouver qu’ils sont les dignes propriétaires des camions les plus emblématiques de Monster Jam en affrontant leurs anciens pilotes. En cas de succès, le camion rival sera ajouté à la collection privée du joueur et des événements de difficulté supérieure dans la même catégorie seront également débloqués.

Mais il ne suffira pas de terminer premier pour triompher ! Les joueurs devront également plaire à la foule en effectuant des sauts de folie et en détruisant autant d’objets que possible pour réaliser la course la plus spectaculaire.

Ce mode de jeu laissera les fans totalement libres de décider à tout moment s’ils veulent progresser dans la même catégorie en accomplissant les épreuves les plus difficiles ou s’ils veulent s’essayer à quelque chose de différent. Ils maximiseront alors leurs compétences dans les modes de jeu qu’ils préfèrent et débloqueront les camions associés. Cependant, il faudra maîtriser toutes les catégories pour compléter sa carrière et collectionner les 66 véhicules ainsi que + de 140 carrosseries disponibles dans le jeu.

Monster Jam Showdown sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC à partir du 29 août 2024, avec un accès anticipé disponible à partir du 26 août 2024.