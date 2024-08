AVIS : Cat Quest 3

Partager Facebook

En 2017, le studio The Gentlebros lance Cat Quest, un RPG tout mignon mettant en scène un chat en monde ouvert en 2,5D et fortement inspiré de grands noms du genre, à savoir, The Legend of Zelda, Final Fantasy ou encore Skyrim. Loin d’imaginer le succès planétaire qu’est devenue cette petite production, rassemblant pas moins de 10 millions de chatons de tout âge, les développeurs décident alors de poursuivre l’aventure, et après deux épisodes à succès, direction les chat-raibes pour ce nouvel opus et découvrir le monde des pirates.

Avant-propos : ce test a été réalisé sur PlayStation 5 avec un code éditeur. Cat Quest ne propose pas de paramètres graphiques, mais permet de profiter de l’option 120 Hz si vous possédez le matériel adéquat.

Bienvenue dans les chat-raibes, où la piraterie règne d’une main de fer avec à leur tête le roi-pi-rates. Une légende raconte que jadis l’étoile polaire tomba des cieux et fut récupérée par les quêteurs. Il se dit également que l’astre offre à qui le souhaite un pouvoir immense. Avides de leur trésor, les quêteurs cachèrent ce fabuleux artefact afin que personne ne puisse mettre la patte dessus. Devenue un mythe à travers les âges, la chasse de l’astre perdu est devenue une priorité, puisque qui dit légende dit forcément trésor et qui dit trésor dit forcément piraterie, mon chat-pitaine.

Pour ce troisième opus, les développeurs ne bouleversent pas la formule qui a déjà fait ses preuves et pour laquelle nous adorons tous cette licence. Outre le contexte et l’histoire qui changent d’épisode en épisode, je précise au passage qu’il n’est pas nécessaire de faire les précédents pour apprécier, puisque chaque opus est indépendant. La structure du jeu reste en soi la même. Un monde ouvert, un bestiaire travaillé et intéressant niveau challenge, des quêtes, des donjons, de l’équipement ainsi qu’un zeste de magie, le tout reprenant diverses références du monde geek sur un ton léger et particulièrement agréable et nous avons de nouveau un succulent cocktail qui se savoure tout au long de la dizaine d’heures en moyenne qu’offre l’aventure pour boucler le contenu. On aimerait plus, mais on apprécie particulièrement ce qu’offre Cat Quest 3 sachant qu’il est possible de refaire entièrement l’histoire via le New Game + pour tous ceux avides de challenge. Notons que, de base, Cat Quest 3 propose deux modes de difficulté et peut être joué en coop local sur le même écran.

Parmi les nouveautés, on constate un travail effectué sur les graphismes. C’est plus beau, plus fin, plus coloré et très solide au niveau du framerate. Je précise une nouvelle fois que ce test a été réalisé sur PlayStation 5 et donc je ne peux pas fournir une comparaison avec les autres versions, en particulier sur la version Switch très appréciée pour son côté portable. Mais les ajouts ne s’arrêtent pas là, et c’est surtout autour du gameplay et des possibilités offertes que Cat Quest 3 apporte son lot de nouveautés. Si la prise en main reste la même, avec une touche pour le corps à corps, une autre pour esquiver et la possibilité d’assigner diverses magies, notre petit félin peut utiliser des armes à feu, afin de coller au mieux au lore des pirates. De fait, les phases de combat offrent de nouvelles approches et la possibilité de se créer des combos dévastateurs en mélangeant magie, arme à feu et corps à corps. C’est simple, mais diablement efficace.

Mais qui dit pirate, dit navire, et une nouvelle fois, afin de rester dans le thème, la carte est construite pour profiter de la navigation pour se déplacer d’îles en îles, mais aussi de se donner à quelques batailles navales sympathiques. Bien entendu, et comme pour notre boule de poil, on peut améliorer notre navire en trouvant divers plans d’amélioration dans les coffres au Trésor ou en tuant certains ennemis. Donc, ouvrez l’œil et le bon mouchaillon.

Alors oui, nous sommes loin des productions au budget monstrueux et aux attentes presque impossibles. Mais qu’il est bon de pouvoir profiter de ce type de production qui respire l’amour des jeux vidéo à plein nez. Les petits gars de The Gentlebros l’ont bien compris et prouvent une nouvelle fois qu’il suffit d’avoir de la passion et de choses simples pour créer un hit. Un must-have pour cet été.