Préparez-vous pour l’impact et commencez l’exploration d’un monde futuriste dans Steel Seed

Vous incarnez Zoe, une jeune femme qui se réveille dans un corps qui ne lui est pas familier. Elle est coincée dans un vaste complexe souterrain, observée en permanence par des machines contrôlées par l’IA. Son scénario, revu et corrigé par l’écrivain lauréat d’un BAFTA Martin Korda, offre une expérience narrative profonde et chargée d’émotions.

La Standard Edition de Steel Seed est disponible au prix de 39,99 €, avec 15 % de réduction sur toutes les plateformes pendant une durée limitée. La Deluxe Edition, également disponible au prix de 44,99 € (avec 15 % de réduction au lancement), comprend 15 pistes de l’OST du jeu composée par Andrea Remini au format numérique, un artbook numérique, deux costumes exclusifs à revêtir en jeu et 23 fonds d’écran en HD. Cette édition est disponible en dématérialisé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis qu’une version boîte du jeu sortira sur PlayStation 5, par l’intermédiaire de Perp Games, à partir du 23 mai.

Steel Seed est entièrement doublé en français, italien, allemand, espagnol, anglais et russe. Il proposera des sous-titres en français, italien, allemand, espagnol, anglais et russe mais aussi portugais brésilien, japonaise, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.

Une catastrophe a rendu la Terre complètement inhabitable et les machines ont pris le contrôle. Zoe, accompagnée de son drone volant Koby, doit explorer les vestiges d’une installation souterraine hostile en quête de réponses, mais surtout d’une solution pour sauver l’humanité. Enchaînez les affrontements dynamiques, infiltrez-vous ou voltigez au milieu de décors vertigineux remplis d’ennemis dangereux : les murs de Steel Seed ont bien des histoires à raconter. Au-delà de la survie, il s’agit d’explorer la ligne de crête qui sépare l’humain et la machine. La confiance et le contrôle. La résilience et le désespoir.

Infiltration. Survie. Stratégie

Parkour et combats dynamiques : adaptez votre style de jeu avec un mélange unique d’infiltration et d’action

Furtivité et stratégie : déplacez-vous dans l’ombre, trouvez des distractions et manipulez l’environnement pour fuir les ennemis ou les abattre

Des combats dynamiques : affrontez de nombreux ennemis différents et des boss exigeants qui disposent chacun de leurs propres pouvoirs

Des compétences à améliorer : personnaliser Zoe avec trois arbres de compétences différents pour un total de 40 améliorations

Steel Seed est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.