Préparez-vous pour une expérience intergalactique avec Orbitals en exclusivité sur Nintendo Switch 2 

Orbitals vous invite à faire équipe pour incarner Maki et Omura, deux explorateurs inséparables chargés de sauver leur station spatiale des affres d’une tempête cosmique surnaturelle. Des cavernes périlleuses, des champs d’astéroïdes dangereux à travers lesquels piloter, des faces à face épiques lors de mini-jeux et des énigmes et obstacles corsés à déjouer avec panache : n’oubliez pas de vous amuser en chemin !

Cette aventure spatiale mènera Maki et Omura utilisent de nombreux outils pour résoudre des puzzles et débloquer le chemin, comme :

L’Attrapeur qui permet d’attraper et de déplacer des plateformes afin de créer de nouvelles routes pour votre partenaire !

qui permet d’attraper et de déplacer des plateformes afin de créer de nouvelles routes pour votre partenaire ! L’Arroseur envoie un flux d’eau sous pression qui peut activer les mécanismes lointains et refroidir les surfaces chaudes

envoie un flux d’eau sous pression qui peut activer les mécanismes lointains et refroidir les surfaces chaudes Le Canon à rayon libère un flux très concentré de chaleur intense pour détruire les obstacles et même faire fondre les éléments métalliques

Orbitals offre une galaxie d’aventures surprenantes à découvrir et surmonter à deux. Les manières de se connecter ensemble sont variées. Vous pouvez faire équipe avec deux paires de Joy-Con 2 sur la même Nintendo Switch 2, en coopération locale par écran partagé. Il est également possible de profiter de l’option GameShare pour partager Orbitals avec une autre personne sur une Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch compatible. En vous connectant en ligne, vous pourrez profiter du micro et de l’application GameChat pour des communications limpides. Les joueurs et les joueuses du monde entier peuvent faire équipe et sauver la situation ensemble, tel un inséparable duo !

Orbitals sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 cet été.