Sumerian Six, le jeu d’infiltration tactique surnaturel, débarque sur PlayStation et Xbox

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sumerian Six vous transporte dans une version alternative de la Seconde Guerre mondiale aux commandes l’Enigma Squad, un commando d’élite composé de six scientifiques disposant chacun de pouvoirs et de compétences uniques.

Cette aventure palpitante en dix chapitres s’inspire de lieux historiques pour déployer son subtil gameplay tactique d’infiltration et dérouler son intrigue captivante.

Infiltrez des bastions Nazis et débarrassez-vous des gardes ennemis avec un maximum de créativité. C’est le chemin à parcourir jusqu’aux menaces plus sérieuses, qui jalonnent cette expérience tactique aux multiples facettes. Les pouvoirs des membres de votre équipe se combinent de manière dynamique, des décoctions cancérigènes de la brillante chimiste Rosa Reznick à la puissance irrépressible de « l’ours-garou » mutant Wojtek Galica.

Vos capacités stratégiques et votre dextérité sont mises à rude épreuve par les forces surnaturelles lourdement armées qui se dressent sur votre route. Votre escouade gagne en puissance et en possibilités à mesure que vous progressez dans le jeu, distillant la peur dans les cœurs noirs du Troisième Reich.

Un avenir sombre se dessine si les Nazis remportent la victoire : faites de votre mieux pour contrecarrer leurs tristes desseins avec une aventure tactique d’infiltration en temps réel.

Déjà disponible sur PC, Sumerian Six sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 6 mars prochain.