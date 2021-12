Present Mic rejoint My Hero One’s Justice 2

Partager Facebook

Present Mic est là pour vous apprendre quelques manières ! Vous pouvez incarner le professeur excentrique et célèbre commentateur du U.A. Sport Festival. Son Quirk module le volume de sa voix, lui permettant de créer des ondes de choc sonores dévastatrices assez fortes pour rendre son adversaire impuissant et renvoyer tout ce qui se dresse sur son chemin.

Present Mic est le deuxième personnage DLC du Season Pass 2 de MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Chaque personnage DLC est disponible dans le cadre du Season Pass ou peut être acheté séparément.

La démo est toujours disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC donnant accès au début du jeu en « Mode Histoire » et à « Free Battle » avec six personnages de la liste.