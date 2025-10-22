Présentation du Galaxy XR : l’ouverture de nouveaux mondes

Partager Facebook

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui le Galaxy XR, inaugurant une toute nouvelle catégorie d’appareils natifs de l’intelligence artificielle, conçus pour offrir des expériences immersives dans un format optimisé pour l’IA multimodale.

Premier produit reposant sur la nouvelle plateforme Android XR, développée conjointement par Samsung, Google et Qualcomm Technologies, le Galaxy XR incarne l’avenir de la découverte, du divertissement et du travail. Il permet aux utilisateurs de vivre des expériences naturelles et profondément immersives, qu’il s’agisse de tâches quotidiennes ou d’explorations inédites. Ce lancement constitue la première étape du vaste projet XR de Samsung, qui s’étendra à d’autres formats, notamment les lunettes à intelligence artificielle.

« Avec le Galaxy XR, Samsung inaugure un tout nouvel écosystème d’appareils mobiles », a déclaré Won-Joon Choi, Chief Operating Officer de la division Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics.

« Construit sur Android XR, le Galaxy XR repousse les limites de l’intelligence artificielle mobile vers de nouveaux horizons immersifs et porteurs de sens, transformant la réalité étendue d’un simple concept en un usage concret, pour l’industrie comme pour le grand public. »

« Android XR est la première plateforme Android entièrement pensée pour l’ère Gemini, et le lancement du Galaxy XR marque une avancée majeure », a ajouté Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google.

« Grâce à notre partenariat avec Samsung, Android XR ouvre de nouvelles manières d’explorer, de se connecter et de créer, tout en bâtissant une plateforme unifiée et ouverte pour la prochaine évolution de l’informatique. »

« Le Galaxy XR incarne notre vision du futur, où la synergie entre l’intelligence artificielle et la réalité étendue redéfinit les possibilités de l’informatique personnelle », a commenté Alex Katouzian, directeur général du pôle Mobile, Compute & XR chez Qualcomm Technologies, Inc.

« Nous sommes ravis de collaborer à cette initiative, qui contribuera à faire émerger de nouveaux usages dans de nombreux secteurs et ouvrira la voie à des expériences interconnectées inédites, rendues possibles par notre travail commun avec Samsung et Google. »

Conçu pour libérer tout le potentiel de l’intelligence artificielle multimodale

Le Galaxy XR ouvre la voie à de nouvelles possibilités grâce à l’IA multimodale, transformant la manière dont les individus interagissent avec la technologie au quotidien.

Fruit de la collaboration entre Samsung, Google et Qualcomm, il s’agit du premier appareil conçu sur la plateforme Android XR, intégrant le modèle Gemini au plus profond du système. Cette intégration permet au Galaxy XR de ne plus se comporter comme un simple outil exécutant des ordres, mais comme un compagnon intelligent, capable de comprendre, d’anticiper et d’interagir de manière naturelle par la voix, la vision et les gestes.

Sous la forme d’un casque, il perçoit l’environnement de l’utilisateur — ce qu’il voit et entend — et répond de façon fluide et conversationnelle. L’expérience devient alors intuitive, humaine, et ouvre la voie à une nouvelle manière d’interagir avec la technologie.

Une collaboration ouverte pour un écosystème Android XR évolutif

Dans le cadre de sa stratégie XR à long terme, Samsung a bâti un écosystème XR ouvert en partenariat avec Google et Qualcomm, élargissant les perspectives de toute l’industrie.

Codéveloppée avec ses partenaires, la plateforme Android XR place l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience. Conçue pour s’adapter à une multitude de formats — casques, lunettes connectées à IA, et au-delà — elle offre une base ouverte et extensible.

Toutes les applications Android existantes sont compatibles immédiatement avec le Galaxy XR, garantissant aux utilisateurs une transition fluide entre leurs usages mobiles habituels et la nouvelle expérience XR.

Basée sur les standards OpenXR, la plateforme facilite également le travail des développeurs utilisant OpenXR, WebXR ou Unity, leur permettant d’adapter facilement leurs créations au Galaxy XR. Résultat : davantage d’expériences disponibles et un choix enrichi pour les utilisateurs.

Découvrir, travailler et jouer sans limites

Le Galaxy XR a été conçu selon une approche ergonomique centrée sur l’humain, visant le confort sur la durée. Grâce à une combinaison de matériaux légers, d’une structure optimisée et d’un équilibre de poids étudié, le casque assure un maintien stable et réduit la pression faciale.

Sa batterie déportée rend l’appareil plus compact et confortable, tandis que sa visière détachable offre la possibilité d’une immersion totale ou d’une expérience plus ouverte selon les besoins.

Cette conception soignée permet de profiter pleinement des expériences XR, notamment avec des applications optimisées telles que Google Maps, YouTube, Circle to Search ou Google Photos.

Exemples d’usages :

Voyager avec Google Maps : guidé par Gemini, l’utilisateur peut explorer le monde en 3D et obtenir des recommandations personnalisées sur les lieux environnants.

: guidé par Gemini, l’utilisateur peut explorer le monde en 3D et obtenir des recommandations personnalisées sur les lieux environnants. Rechercher et apprendre avec YouTube : Gemini peut trouver des vidéos selon des requêtes naturelles et fournir des informations supplémentaires sur le contenu visionné.

: Gemini peut trouver des vidéos selon des requêtes naturelles et fournir des informations supplémentaires sur le contenu visionné. Explorer le monde réel avec Circle to Search : en mode « passthrough », il suffit de dessiner un cercle de la main pour rechercher instantanément des informations sur un objet réel.

: en mode « passthrough », il suffit de dessiner un cercle de la main pour rechercher instantanément des informations sur un objet réel. Donner vie aux souvenirs : les photos et vidéos 2D peuvent être converties en images 3D, transformant les souvenirs en expériences immersives.

Des performances immersives au service du réalisme

Grâce à ses capteurs avancés, caméras et micros intelligemment placés, le Galaxy XR suit avec précision les mouvements de la tête, des yeux et des mains, tout en filtrant les bruits extérieurs pour une captation vocale nette.

Il permet d’explorer les mondes réel et virtuel dans des applications XR dédiées, avec l’assistance du modèle Gemini. Le divertissement n’est pas en reste :

Expériences cinématographiques immersives : profitez de vos contenus favoris sur un écran Micro-OLED 4K , véritable salle de cinéma personnelle.

: profitez de vos contenus favoris sur un , véritable salle de cinéma personnelle. Sports en direct : suivez plusieurs matchs simultanément, comme si vous étiez dans le stade.

: suivez plusieurs matchs simultanément, comme si vous étiez dans le stade. Jeux enrichis par l’IA : Gemini offre coaching en temps réel et astuces pour des sessions de jeu plus fluides.

: Gemini offre et astuces pour des sessions de jeu plus fluides. Création et montage 3D : avec Adobe Project Pulsar, il devient possible d’ajouter de la profondeur, des légendes et des effets à ses vidéos sur une toile virtuelle géante.

Propulsé par le Snapdragon® XR2+ Gen 2, le Galaxy XR offre des expériences immersives de nouvelle génération, une clarté visuelle exceptionnelle et une intelligence artificielle avancée grâce au processeur Hexagon™ NPU de Qualcomm. Son autonomie d’environ 2 h 30 permet de profiter pleinement des contenus sans interruption.

Combiné à un son immersif et à des écrans haute résolution, le Galaxy XR plonge l’utilisateur au cœur d’univers élargis et spectaculaires.

Des usages professionnels concrets

Samsung souhaite également répondre aux besoins du monde de l’entreprise, notamment pour la formation en réalité virtuelle dans les secteurs de l’industrie lourde et de la construction.

Un partenariat a ainsi été établi avec Samsung Heavy Industries pour utiliser le Galaxy XR dans la formation virtuelle à la construction navale, améliorant la productivité et la sécurité.

En collaboration avec Qualcomm Technologies, Samsung exploite également la technologie Snapdragon Spaces™ afin de créer un écosystème d’applications professionnelles pour Android XR, donnant aux développeurs les outils nécessaires à l’adaptation de leurs solutions d’entreprise à la réalité étendue.

L’avenir : vers les lunettes à intelligence artificielle

Dans le cadre de sa feuille de route XR, Samsung travaille sur plusieurs nouveaux formats, dont des lunettes à IA. En partenariat avec Google, le groupe collabore avec la marque de lunetterie Warby Parker, pionnière dans l’alliance entre technologie, design et expérience client.

En parallèle, un partenariat avec Gentle Monster vise à créer des lunettes connectées au style avant-gardiste, alliant technologie de pointe et esthétique mode. Reliées à l’écosystème Android XR, ces lunettes offriront un parfait équilibre entre style, confort et fonctionnalités, intégrant la réalité étendue dans la vie quotidienne.

Disponibilité

Le Samsung Galaxy XR sera disponible à partir du 21 octobre 2025 aux États-Unis, et le 22 octobre 2025 en Corée du Sud.