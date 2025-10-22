Beyerdynamic présente deux versions de son nouveaux casques DJ Pour les professionnels exigeants et les créatifs soucieux de leur style

Tandis que le DJ 300 PRO X incarne une esthétique épurée et concentrée, l’édition CLUB se démarque par un design audacieux et distinctif. Les deux modèles peuvent être utilisés aussi bien en supra-auriculaire qu’en circum-auriculaire, offrant ainsi aux DJ une liberté totale lors de la production et des sets. Les coques des deux versions peuvent également être personnalisées avec des designs uniques via le configurateur en ligne de beyerdynamic. Les DJ 300 PRO X et DJ 300 PRO X CLUB feront leur première apparition publique à l’Amsterdam Dance Event (ADE).

Une transition fluide entre confort et performance

Les nouveaux casques DJ de beyerdynamic représentent la flexibilité et l’expression personnelle comme aucun autre. Grâce à leur système unique 2-en-1, le design modulaire peut être transformé de supra-auriculaire à circum-auriculaire en quelques gestes simples. L’utilisateur n’a qu’à remplacer les coussinets fournis pour passer d’une configuration à l’autre. Quelle que soit l’option choisie, les coussinets garantissent un confort durable en toutes circonstances.

Pouvoir passer librement d’un design à l’autre offre plusieurs avantages : tandis que la conception supra-auriculaire est idéale pour les sets où la liberté de mouvement est essentielle, l’option circum-auriculaire constitue une base parfaite pour une production musicale plus concentrée et des sessions d’écoute préliminaire bien isolées. Au lieu de jongler entre plusieurs casques selon les besoins, les DJ et créateurs de musique peuvent utiliser les DJ 300 PRO X et DJ 300 PRO X CLUB tout au long de leur processus de création.

Un outil professionnel mais aussi un compagnon élégant

À l’intérieur, un haut-parleur dynamique de 45 mm délivre des basses riches, des aigus clairs et un son puissant qui reste propre et maîtrisé même à volume élevé. Ce transducteur dépasse la taille standard de nombreux casques DJ, offrant une meilleure précision et un niveau de détail supérieur. Kicks, hi-hats et percussions se détachent clairement, donnant un contrôle total pour une synchronisation parfaite et des transitions fluides dans le mix. Le câble peut être connecté des deux côtés et verrouillé en toute sécurité grâce à un mécanisme à baïonnette. Comme il peut également être détaché directement de l’écouteur, les bruits de manipulation et vibrations solidiennes sont efficacement réduits.

Grâce au connecteur de câble incliné, qui assure une connexion sans contrainte, les utilisateurs peuvent se concentrer pleinement sur leur performance, même durant les sets les plus énergiques. Beyerdynamic propose ce casque polyvalent en deux versions, chacune avec son style. Le DJ 300 PRO X s’adresse aux DJ professionnels qui privilégient un style minimaliste et discret. Le DJ 300 PRO X CLUB, quant à lui, allie le sérieux du son studio à un style urbain affirmé, ajoutant une touche audacieuse à tout setup. Avec sa fourche argentée et son lettrage CLUB orange sur l’écouteur, il se démarque des casques DJ classiques.

Mais ce n’est pas tout : grâce au configurateur en ligne de beyerdynamic, les coques des deux versions peuvent être personnalisées que ce soit avec un logo, un design sur mesure ou un motif favori. Les utilisateurs peuvent laisser libre cours à leur créativité et même personnaliser leur casque à tout moment avec des coques sur mesure.

Robustes pour les déplacements et faciles à ranger

Les deux casques DJ sont fabriqués avec les matériaux haut de gamme caractéristiques de beyerdynamic, ce qui en fait des compagnons fiables sur la route. Dans la lignée de la philosophie de durabilité de l’entreprise, les coussinets, l’arceau et le câble sont remplaçables et disponibles en pièces détachées. Le design pliable permet de ranger le casque rapidement et facilement, prêt pour le prochain set en club, en festival ou sur un rooftop. La housse de transport incluse protège les DJ 300 PRO X et DJ 300 PRO X CLUB où que la musique les mène.

Les DJ 300 PRO X et DJ 300 PRO X CLUB seront disponibles à partir du 22 octobre 2025, au prix public conseillé de 199,00 € TTC, dans la boutique en ligne de beyerdynamic sur www.beyerdynamic.com, sur Amazon et chez les revendeurs agréés.

Les nouveaux casques DJ feront leur première apparition publique à l’Amsterdam Dance Event (ADE), qui se tiendra dans la capitale néerlandaise du 22 au 26 octobre. beyerdynamic présentera les DJ 300 PRO X et DJ 300 PRO X CLUB au ADE Lab Village dans le Westerpark d’Amsterdam, où se tiendra également le Gear Test Lab.

Caractéristiques techniques : DJ 300 PRO X & DJ 300 PRO X CLUB