IO Interactive annonce une nouvelle Cible Fugitive, Hitman Classic Trilogy Remastered et plusieurs nouveautés majeures

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IO Interactive, le développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo, a annoncé une importante série de nouveautés et de partenariats autour de la franchise HITMAN, incluant une nouvelle Cible Fugitive pour HITMAN World of Assassination incarnée par la star internationale, Wiz Khalifa, Hitman Classic Trilogy Remastered en partenariat avec Saber Interactive, le portage ​ Nintendo Switch 2 de Hitman: Absolution, une collection vinyle en collaboration avec Laced Records, ainsi que le financement réussi du jeu de plateau HITMAN.

Dans cette nouvelle mission, dévoilée lors du Summer Game Fest, l’Agent 47 est chargé d’éliminer Taylor Graves, surnommé « Le Sorcier » pour son talent presque alchimique à transformer tout ce qu’il entreprend en or, que ce soit dans le combat ou la finance. Ancienne star de la boxe, Graves s’est passionné pour la philosophie orientale, ce qui l’a conduit à découvrir l’univers du Muay Thaï. Porté par une rage enfouie, il a trouvé dans la brutalité de ce sport un véritable exutoire et s’est rapidement imposé comme un combattant redoutable. Il a été invité à participer à un duel au siège de l’Ark Society sur l’île de Sgàil. Son adversaire n’est autre que Tim Quinn, membre de l’Ark Society et PDG de Quantum Leap. La mission de l’Agent 47 sera de tout mettre en œuvre pour protéger Quinn et empêcher Graves de « remporter le combat ».

La mission revisite un lieu et un contexte bien connus des joueurs, mais introduit un tout nouveau personnage, de nouveaux dialogues ainsi que des éléments inédits. Ces derniers mois, la communauté HITMAN a montré un fort intérêt pour l’expérience de jeu sur l’île de Sgàil, et cette nouvelle Cible Fugitive représente une opportunité de redécouvrir cette mission sous un angle inédit.

Avec plus d’un million de joueurs actifs chaque mois sur HITMAN, les retours de la communauté restent un élément central dans l’évolution du jeu, et IO Interactive se réjouit de voir les joueurs remonter sur le ring.

Le Pack “Le Sorcier” – disponible dès maintenant sur les stores numériques :

Le pack “Le Sorcier”, un tout nouveau DLC inspiré de la dernière Cible Fugitive, est également disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes**. ​

Le Pack “Le Sorcier” comprend :

Un accès permanent à la mission : Le pugilat, un contrat Arcade en deux niveaux incluant la cible fugitive Le sorcier.

Costume zig-zag

TAC ‘N’ Yellow

Couteau émoussé

Boombox usée

Ainsi qu’un ensemble d’éléments cosmétiques inspirés de la cible fugitive pour la planque du mode Freelance.

Saison du Sorcier – mises à jour en direct et gratuites pour les joueurs de HITMAN World of Assassination

Une toute nouvelle roadmap débute également aujourd’hui et apportera aux joueurs du contenu inédit ainsi que le retour de contenus appréciés par la communauté. Au programme : trois nouveaux défis, deux nouveaux Contrats Vedettes, trois nouveaux Twitch Drops, le retour de plusieurs Cibles Fugitives, des récompenses de compte IOI, des récompenses crossover, ainsi que le retour de la Cible Fugitive “The Drop” avec Dimitri Vegas et de la mission Eminem vs. Slim Shady, mettant en scène Eminem. Le pack Eminem vs. Slim Shady sera également de retour sur les stores pour une durée limitée. De nombreuses nouvelles cibles attendent donc l’Agent 47 !

Le Pack World Champions – disponible dès maintenant sur les stores numériques

Un nouveau DLC, le Pack World Champions, proposant toute une gamme de tenues, d’armes et d’équipements inspirés de disciplines sportives emblématiques du monde entier, conçu pour vous donner un avantage concurrentiel lors de vos missions, est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes**.

Le Pack World Champions comprend :

Survêt de coach MVP

Tenue domicile

Tenue extérieur

Carabine UL-LR

Aircrush 73

Mallette de tacticien

Prix de consolation

Médaille d’or

Canard à trickshot

Un nouvel élément cosmétique « Vestiaire » pour la garde-robe de la planque du mode Freelance.

Par ailleurs, en réponse aux nombreuses demandes de la communauté HITMAN et afin de rendre à nouveau accessibles certains contenus très appréciés, ce pack inclura également une sélection d’objets proposés en cadeaux spéciaux.

Saber Interactive travaille sur Hitman Classic Trilogy Remastered

Saber Interactive, en partenariat avec IO Interactive, s’apprête à faire redécouvrir les origines de la légende de l’Agent 47 sur consoles actuelles.

Hitman Classic Trilogy Remastered est prévue pour une sortie en 2027 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Cette nouvelle collection proposera des versions remasterisées fidèles de la trilogie culte originale : Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin et Hitman: Contracts, avec des graphismes améliorés, un système de bascule graphique instantané, un mode Photo et bien plus encore.

Les joueurs pourront découvrir les origines du plus redoutable des assassins à travers la trilogie qui a défini la série HITMAN, remasterisée pour les consoles actuelles tout en préservant les mécaniques, l’ambiance et la liberté d’approche qui ont fait la renommée de la franchise. Que vous souhaitiez revivre ces contrats emblématiques ou enfiler le costume de l’Agent 47 pour la première fois, Hitman Classic Trilogy Remastered se présente comme la façon idéale de découvrir les débuts de l’Agent 47. Chaque mission proposera plusieurs approches et énigmes, laissant aux joueurs la liberté d’utiliser un large éventail d’outils pour accomplir leurs contrats.

Feral Interactive apporte du nouveau contenu à Hitman: Absolution sur Nintendo Switch; un pack de mise à niveau Nintendo Switch 2 sera bientôt disponible

Le mode Contrats de Hitman: Absolution arrivera très prochainement sur Nintendo Switch via une mise à jour gratuite. Dans le même temps, un pack de mise à niveau Nintendo Switch 2 pour Hitman: Absolution sortira plus tard cet été. Cette annonce fait suite au lancement du mode Contrats sur iOS et Android. La version mobile de Hitman: Absolution développée par Feral Interactive place les joueurs aux commandes avec des contrôles tactiles entièrement personnalisables, ainsi que la prise en charge des manettes, du clavier et de la souris. Parmi les autres améliorations de confort, on retrouve une assistance à la visée améliorée et optionnelle, une interface dynamique pensée pour le mobile, ainsi que des préréglages graphiques adaptés à chaque appareil, optimisant pleinement Hitman: Absolution.

Les précommandes du vinyle HITMAN World of Assassination sont désormais ouvertes, la bande-son numérique est disponible sur les plateformes de streaming

IO Interactive et Laced Records ont ouvert les archives musicales de HITMAN afin de proposer la trilogie des bandes originales de World of Assassination, composée par Niels Bye Nielsen, dans une superbe édition vinyle.

Ce coffret vinyle comprend une sélection soigneusement choisie de morceaux issus de HITMAN (2016), HITMAN 2 et HITMAN III, ainsi que des pistes bonus provenant des modes Freelance et Sniper Challenge. Au fil du voyage de l’Agent 47 à travers le monde – de Paris à Hokkaido – la musique de Niels Bye Nielsen accompagne chaque destination. La bande-son explore un large éventail de styles musicaux, allant de l’EDM et de la techno allemande au tango argentin, en passant par des sonates pour piano solo et des compositions pour guitare sud-américaine. Elle mêle également des influences orchestrales, rock et synthétiques. Spécialement masterisée pour le vinyle par Joe Caithness, cette collection retranscrit toute la tension cinématographique et l’atmosphère qui font l’identité de HITMAN World of Assassination.

L’édition exclusive Laced propose des vinyles « Marbre Sanguin ».

Précommandez dès maintenant: lnk.to/hitman-woa-vinyl

La bande originale, composée de 61 titres, est désormais disponible en streaming et en téléchargement sur votre plateforme musicale préférée : lnk.to/hitman-woa

La campagne de financement du jeu de plateau HITMAN, menée par MOOD Publishing, a été entièrement financée

MOOD Publishing a conclu avec succès sa campagne de financement, atteignant plus de 860 % de son objectif initial. Premier jeu de plateau officiel de la franchise HITMAN, le jeu transpose l’univers de l’Agent 47 à travers une expérience compétitive jouable de 1 à 4 joueurs, où le succès repose sur l’improvisation, la créativité et une précision chirurgicale. Les joueurs incarnent leur propre assassin professionnel, voyagent à travers le monde, infiltrent des lieux exotiques et éliminent des cibles de haute importance. Comme dans le jeu vidéo, chacun est libre d’abattre sa cible de la manière qu’il juge la plus efficace afin de remporter la partie.

HITMAN World of Assassination est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone, iPad, Mac, et jouable en VR sur PS VR2 et PC VR.