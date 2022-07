Prime Matter et Arrowiz s’associent pour sortir le RPG dystopique Mato Anomalies !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu est prévu pour 2023 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam. Il sortira en physique et en dématérialisé, grâce à un accord d’édition entre Prime Matter et Arrowiz.

Prime Matter sera en effet entièrement responsable de l’édition et de la distribution, couvrant ainsi les différents aspects du marketing au travers de ses équipes locales.

A propos de l’histoire de Mato Anomalies :

Dans cet RPG original au style léché, le joueur se glisse dans le rôle du détective Doe afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles.

Mato est une métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste dans un monde post-apocalyptique.

L’enquête ne représente en réalité qu’une partie de l’histoire. En effet, des batailles et des combats intenses auront lieu dans des donjons difficiles où les joueurs devront apprendre à maximiser tous les avantages des mécaniques de combat.

« Nous sommes impatients de partager le jeu sur lequel nous travaillons depuis plus de deux ans maintenant. Notre équipe créative a imaginé une histoire profonde ainsi qu’un univers unique, celui de Mato Anomalies, dont la passion a donné vie au design. Plus de 50 personnes talentueuses sont impliquées dans ce projet, sans compter les partenaires externes. Nous sommes encouragés par notre partenaire Prime Matter qui croit en notre studio et en notre vision globale », explique Horace Xiong, PDG de Arrowiz.

« Nous sommes ravis de nous associer à Arrowiz pour cette sortie. Mato Anomalies s’inscrit parfaitement dans notre vaste portefeuille de jeux de qualité. Compte tenu de la grande ambition du studio cette association convient parfaitement à Prime Matter et nous avons hâte de pouvoir accompagner l’équipe avec notre expertise locale et globale en matière d’édition et de marketing », déclare Mario Gerhold, Global Brand & Marketing Director.