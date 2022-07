Partager Facebook

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

Ce petit bijou d’humour loufoque est une adaptation très réussie de la BD éponyme de Fabcaro. On s’amuse que dans le monde de zaï zaï zaï zaï on se serve d’un poireau en guise d’arme et qu’oublier sa carte de crédit soit synonyme d’attentat. Rocambolesque à souhait, le film nous emmène dans la folle cavale de Fabrice traqué par la police et nous réserve des séquences tout aussi drôles que déjantées. Le tout sur fond d’emballement médiatique et d’omniprésence des réseaux sociaux. Jean-Paul Rouve est irrésistible en fugitif au bout du rouleau. Julie Depardieu, Julie Gayet, Yolande Moreau et Ramzy Bedia viennent compléter ce casting aux petits oignons.

Une comédie désopilante qui devrait ravir ceux qui apprécient l’humour absurde de Quentin Dupieux.

DVD

Zaï zaï zaï zaï

De François Desagnat

Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia, Julie Gayet, Yolande Moreau

Distributeur : Praesens Film

Durée: 83 minutes

Format : 1.85 – 16/9 compatible 4/3

Son : 5.1

Langues : français, français audiodescription

Sous-titres: français sourds et malentendants