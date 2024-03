Prince of Persia : The Lost Crown, du contenu additionnel en vue

Ubisoft annonce que de nouveaux contenus additionnels vont arriver pour Prince of Persia™: The Lost Crown, le premier contenu étant disponible le 20 mars.

Les nouveaux contenus incluront plusieurs mises à jour gratuites qui inviteront les joueurs à redécouvrir le mont Qaf grâce à de nouveaux modes et défis, mais aussi de nouvelles tenues pour Sargon. Plus tard dans l’année, Ubisoft sortira un DLC payant offrant plusieurs heures de contenus, incluant un nouveau scénario, des environnements et des ennemis.

La première mise à jour du titre, nommée Warrior’s Path, sera disponible le 20 mars et amènera un mode Speedrun, un mode Permadeath et quatre nouvelles tenues pour Sargon. Ce contenu sera disponible gratuitement pour tous les joueurs possédant déjà Prince of Persia: The Lost Crown et il sera le premier d’une série.

Les prochaines mises à jour, nommées Boss Attack et Divine Trials, incluront respectivement un challenge Boss Rush, de nouvelles tenues pour Sargon et de nouveaux défis de combat, plateforme et puzzle avec de nouvelles amulettes et d’autres surprises !

Prince of Persia™: The Lost Crown est disponible au prix public conseillé de 49,99€ pour l’édition Standard et de 59,99€ pour l’édition Deluxe sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One, Amazon Luna ainsi que sur PC via Epic Games Store et Ubisoft Store.