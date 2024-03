System Shock arrive sur consoles

Partager Facebook

Le remake primé de System Shock, basé sur le célèbre jeu d’action/science-fiction de 1994, arrive sur consoles le 21 mai 2024. Il propose une fin plus étoffée, une nouvelle héroïne hackeuse et bien d’autres surprises !

La reconstitution incroyablement fidèle du jeu de tir classique et de simulation immersive de Nightdive Studios avait été saluée par la critique lors de sa sortie sur PC en 2023. Les joueurs de console pourront bientôt affronter SHODAN, l’IA maléfique originale, sur PlayStation 4/5, Xbox One et Series X/S alors qu’ils exploreront les sombres profondeurs de Citadel Station et essayeront de sauver seuls la Terre de la destruction.

Le remake de System Shock combine le gameplay du titre original avec de tout nouveaux visuels HD, des commandes modernisées, une interface revisitée et de tout nouveaux effets sonores et musicaux. La version console comporte de nombreuses améliorations, ainsi que l’ajout d’une fin revisitée et d’une héroïne hackeuse optionnelle.

Caractéristiques principales de System Shock :