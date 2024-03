Coup d’oeil sur les écouteurs gaming Sony Inzone Buds

Partager Facebook

La gamme de périphériques Sony Inzone, dédiée à l’enrichissement de votre expérience vidéoludique sur PlayStation, mais plus particulièrement sur PC, s’est enrichie au mois d’octobre 2023 du casque H5, que nous avions pu tester, ainsi que d’écouteurs sans fil à réduction de bruit active dédié au gaming, les Inzone Buds (WF-G700N).

C’est donc plusieurs mois après sa sortie que nous avons pu découvrir de plus près les ambitions de ces écouteurs intra-auriculaires sans-fil dédiés au jeu vidéo et dotés de la fonction de réduction de bruit déjà bien ancrée dans les casques nomades de la marque.Vendus au prix catalogue de CHF 199.-, les Inzone Buds se veulent, de par leur taille, être une alternative sans fil aux casques de jeu traditionnels de gaming. Qu’en est-il réellement de cette première ?

Agréable à porter !

Compacts et légers à porter avec ses 65 grammes, constitués de plastique mat sur sa face et d’un dos tactile brillant pour actionner différentes actions (écouteur gauche pour activer le micro et le mode réduction de bruit et l’écouteur droit pour régler le volume sonore), les écouteurs Inzone Buds sont disponible en deux coloris : noir et noir/blanc. Cinq pairs d’embouts de différentes tailles, sans matériau à mémoire de forme, comme le propose par exemple le modèle d’écouteurs nomades sans fil WF-1000XM5 sont fournis avec ce modèle pour s’adapter aux différentes formes d’oreille et permettre la réduction du bruit extérieur. L’isolation de Buds, toutefois, est moins performante, tout en restant efficace, que pour le modèle WF-1000XM5.. Rien d’étonnant puisqu’on parle ici d’un casque de gaming PC. Quant au design, il se situe entre l’ancien modèle WF-1000XM3 et les Pulse Explore que Sony a commercialisé pour sa console portable. On retrouve donc des écouteurs avec un design à tige relativement volumineux, mais qui prend place dans vos oreilles avec confortabilité et assure de vivre de longues séances de jeux vidéo sans trop gênes.

Un boîtier de transport et de recharge pas à la hauteur !

Bien entendu, votre paire de Buds est accompagnée de son boîtier de transport et de recharge. Un boîtier qui déçoit par sa fragilité et son volume important, écouteurs en forme de tige oblige. Ici, le plastique est léger et n’inspire pas la confiance et sa taille empêche clairement un transport dans les poches d’un pantalon traditionnel. C’est donc dans un sac à main ou la poche d’une veste qu’il trouvera grâce. Dommage ! On relèvera aussi l’absence d’une recharge sans-fil intégrée. Il faudra donc employer l’adaptateur USB-C situé à l’arrière, à côté du bouton d’appairage, pour recharger vos casques. Rien de bien grave.

Deux types de connexion, mais …

Venons-en à la connectivité du produit. Les Inzone Buds proposent deux types de transmissions : le donglet USB-C et le Bluetooth. La première offre à l’utilisation très convaincante, identique à un casque gaming traditionnel avec un temps de la latence imperceptible et une très bonne portée. De plus, cette connexion offre une expérience Plug and Play multi-plateformes (excepté les consoles Xbox). L’expérience est donc aussi valable sur vos smartphones !

Quant au Bluetooth, Sony a opté pour la récente norme Bluetooth 5.3 LE. Si cette norme apporte plus de sécurité et de stabilité à votre connexion ainsi qu’une consommation plus faible lors de son utilisation, celle-ci, contrairement au donglet USB-C, n’est pas compatible avec les anciens smartphones et tous autres produits qui ne supportent pas le Bluetooth 5.3 LE. Sony mise donc sur l’avenir, mais peut-être trop tôt.

Un son parfaitement équilibré !

Par contre, la qualité sonore des Inzone Buds est assez époustouflante, heureusement ! Dotés de transducteurs Dynamic Driver X de 8,4 mm, ils font de véritables merveilles dans nos oreilles. Ils trouvent un parfait équilibre entre dynamisme et clarté, sans agressivité, laissant place aux détails. Cette qualité sonore permet une immersion totale dans vos parties de jeu vidéo et plus particulièrement pour un FPS.

Bien entendu, vous pouvez réaliser vos réglages via l’application Windows Inzone Hub, disponible uniquement sur PC. Pour ceux qui l’ont déjà employée, cette application demeure très simple et permet d’accéder à l’égaliseur 10 bandes, aux réglages de la réduction de bruit ou encore à l’assignation des commandes ou encore le réglage du son spatial, qui avouons-le, n’apporte ici rien de très complémentaire, bien au contraire.

Un microphone à la peine.

On aurait par contre aimé que Sony s’attarde sur la qualité des micros et leur captation. Mais il faudra attendre encore un peu puisque les micros de Buds, sans être à la rue, auraient pu offrir une meilleure expérience. Trop de sursaturations et des voix qui manquent de vivacité. Avec un bon micro, les Buds auraient non seulement pu prétendre être à la hauteur des traditionnels casques gaming, mais aussi offrir une excellente expérience avec votre smartphone.

Un champion de l’autonomie.

Par contre, les Buds font fort en termes d’autonomie. En simple charge avec l’utilisation du dongle USB, comptez jusqu’à 12 heures d’autonomie avant de passer par la case recharge. C’est encore mieux en Bluetooth, mais on ne l’a pas testé, puisque les Buds peuvent tourner jusqu’à 18h comme l’annonce Sony.

Finalement

Offrant une bonne immersion que ce soit dans vos parties de jeux vidéo ou dans l’écoute de votre musique, portés par un excellent son parfaitement équilibré, mais pénalisé par un micro pas assez performant et un boîtier de recharge un peu cheap, les écouteurs gaming sans-fil Inzone Buds n’en demeure pas moins des écouteurs d’excellent qualité. Leur taille et leur poids plus sont indéniablement un plus et aussi un argument de vente qui pourrait faire la différence. On attend surtout avec impatience l’évolution des Buds et espérons-le l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle qui devrait gommer les quelques imperfections de ce modèle 2023.

Note : 4 / 5