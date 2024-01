Partager Facebook

Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main.

Ce biopic très bien anglé a valu à Cailee Spaeny, dans le rôle-titre, le prix d’interprétation à la Mostra de Venise On suit le parcours de cette dernière de la gamine gauche et timide qui tombe amoureuse d’une idole à la femme qui, peu à peu perd son innocence, jusqu’à parvenir à s’émanciper de sa cage dorée et de l’emprise qu’Elvis a exercé sur elle. Le film de Sofia Coppola constitue également un contrepoint du flamboyant « Elvis » de Baz Luhrmann en livrant une version moins reluisante du King. Interprété par Jacob Elordi, le chanteur ultra-populaire apparaît toxicomane, infidèle, absent, dominant et négligeant sur le plan affectif. Un beau portrait de femme adapté de l’autobiographie de Priscilla Presley qui a aussi officié comme productrice exécutive du film.

Priscilla

Un film de Sofia Coppola

Avec Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk, Jorja Cadence, Josette Halpert

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 113 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 27 décembre 2023