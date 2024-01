VR: Le Quest 2 de Meta devient très abordable

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suite au lancement du Quest 3, le prix a chuté de manière permanente à 249 $.

La société Meta, le géant du numérique, donne un coup de fouet à l’univers de la réalité virtuelle : elle abaisse de manière permanente le prix de son casque VR Quest 2 à 250$. Une information rappelée par leurs soins dans une mise à jour du blog Quest et relevée par TechCrunch.

Ce geste audacieux s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de rendre cette technologie encore plus accessible. « Nous savions que nous pouvions faire encore plus pour rendre la VR plus abordable et attirer encore plus de personnes dans la communauté… c’est pourquoi nous réduisons définitivement les prix du Quest 2 et de ses accessoires à partir du 1ᵉʳ janvier », écrit la compagnie. Ceci concerne donc les casques de 128 Go et 256 Go, respectivement à 250$ et 300$ et s’étend jusqu’aux unités restaurées dont le prix chute à 230$ et 270$. Des tarifs comparables sont maintenant en vigueur sur le site Amazon.

Les accessoires du Quest 2 voient également leur prix s’effondrer. Par exemple, l’élite strap avec batterie passe de 120$ à 90$, tandis que le regular elite strap est maintenant à 50$. La hausse de tarif constatée en 2022, qui avait éteint l’enthousiasme initial des utilisateurs suite au lancement à 300$, semble maintenant corrigée.

Malgré le lancement du Quest 3, le Quest 2 conserve son rang de casque VR de choix pour ceux qui souhaitent explorer ce monde numérique immersif. De nombreuses marques considèrent que c’est un excellent point de départ dans l’univers de la VR, surtout à ce prix réduit.