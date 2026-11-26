Profitez de la magie des fêtes avec la collection Cozy Winterfest avec Les Sims

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les Fêtes de l’hiver sont encore plus cozy ! En cette fin d’année, les fans des Sims peuvent retrouver certains de leurs personnages préférés et d’autres éléments emblématiques du jeu dans le monde réel grâce à la nouvelle collection de produits dérivés Cozy Winterfest !

L’équipe Les Sims dévoile cette collection qui incluent tenues, accessoires, objets à collectionner et décorations de fêtes inspirés des personnages et motifs emblématiques du jeu. Que vous souhaitiez passer les fêtes bien au chaud ou ajouter une touche de magie à vos célébrations, la collection Cozy Winterfest inclut :

Peignoir de Bob Pancakes et Chaussons Lapin : Réveillez le Bob Pancakes qui sommeille en vous avec une tenue d’intérieur confortable inspirée du Sim amateur de petits-déjeuners préféré de tous. Disponibles séparément ou en lot !

Réveillez le Bob Pancakes qui sommeille en vous avec une tenue d’intérieur confortable inspirée du Sim amateur de petits-déjeuners préféré de tous. Disponibles séparément ou en lot ! Cardigan Plumbob à losanges : Apportez une touche de saison à votre garde-robe hivernale avec cette version revisitée d’un motif classique, ornée de discrets Plumbobs verts et de personnages bien connus des fans.

Apportez une touche de saison à votre garde-robe hivernale avec cette version revisitée d’un motif classique, ornée de discrets Plumbobs verts et de personnages bien connus des fans. Collier à breloques Plumbob : Faites scintiller vos émotions avec cet accessoire du quotidien mettant à l’honneur l’emblématique Plumbob vert et les personnages incontournables des Sims.

Faites scintiller vos émotions avec cet accessoire du quotidien mettant à l’honneur l’emblématique Plumbob vert et les personnages incontournables des Sims. Boules de Noël Winterfest et Plumbob : Décorez votre sapin avec ces ensembles de six décorations festives à collectionner, inspirées de l’univers des Sims, notamment du Plumbob, du Lapin rose et de la Plante vache.

Décorez votre sapin avec ces ensembles de six décorations festives à collectionner, inspirées de l’univers des Sims, notamment du Plumbob, du Lapin rose et de la Plante vache. Peluches Plante vache et Lapin rose : Retrouvez deux personnages emblématiques des Sims avec ces peluches d’une vingtaine de centimètres, disponibles dès maintenant.

Retrouvez deux personnages emblématiques des Sims avec ces peluches d’une vingtaine de centimètres, disponibles dès maintenant. Objets à collectionner Youtooz Sonia Gothik, Yamachan et Bonehilda : Complétez votre collection avec trois nouvelles figurines disponibles en précommande, dont l’expédition est prévue pour juillet 2027.

Le pack de produits dérivés Cozy Winterfest est disponible dans The Sims Shop.