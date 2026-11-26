Les Fêtes de l’hiver sont encore plus cozy ! En cette fin d’année, les fans des Sims peuvent retrouver certains de leurs personnages préférés et d’autres éléments emblématiques du jeu dans le monde réel grâce à la nouvelle collection de produits dérivés Cozy Winterfest !
L’équipe Les Sims dévoile cette collection qui incluent tenues, accessoires, objets à collectionner et décorations de fêtes inspirés des personnages et motifs emblématiques du jeu. Que vous souhaitiez passer les fêtes bien au chaud ou ajouter une touche de magie à vos célébrations, la collection Cozy Winterfest inclut :
- Peignoir de Bob Pancakes et Chaussons Lapin : Réveillez le Bob Pancakes qui sommeille en vous avec une tenue d’intérieur confortable inspirée du Sim amateur de petits-déjeuners préféré de tous. Disponibles séparément ou en lot !
- Cardigan Plumbob à losanges : Apportez une touche de saison à votre garde-robe hivernale avec cette version revisitée d’un motif classique, ornée de discrets Plumbobs verts et de personnages bien connus des fans.
- Collier à breloques Plumbob : Faites scintiller vos émotions avec cet accessoire du quotidien mettant à l’honneur l’emblématique Plumbob vert et les personnages incontournables des Sims.
- Boules de Noël Winterfest et Plumbob : Décorez votre sapin avec ces ensembles de six décorations festives à collectionner, inspirées de l’univers des Sims, notamment du Plumbob, du Lapin rose et de la Plante vache.
- Peluches Plante vache et Lapin rose : Retrouvez deux personnages emblématiques des Sims avec ces peluches d’une vingtaine de centimètres, disponibles dès maintenant.
- Objets à collectionner Youtooz Sonia Gothik, Yamachan et Bonehilda : Complétez votre collection avec trois nouvelles figurines disponibles en précommande, dont l’expédition est prévue pour juillet 2027.
Le pack de produits dérivés Cozy Winterfest est disponible dans The Sims Shop.