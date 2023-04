THE EQUALIZER 3 – la première bande-annonce est disponible

Partager Facebook

Le 30 août, THE EQUALIZER 3, le troisième thriller d’action d’Antoine Fuqua avec Denzel Washington dans le rôle de l’ex-agent de la CIA Robert McCall, arrive dans les salles en Suisse Romande. Cette fois, l’ancien tueur à gages doit protéger ses amis des patrons de la mafia locale dans sa nouvelle patrie d’adoption en Italie du sud.

Dakota Fanning et David Denman jouent aux côtés de Denzel Washington. Une première bande-annonce peut être téléchargée de suite sur le serveur Presse.

Synopsis

Depuis qu’il a renoncé à sa vie d’assassin du gouvernement, Robert McCall (Denzel Washington) peine à accepter les choses horribles qu’il a faites dans le passé et trouve du réconfort en servant la justice au nom des opprimés. Alors qu’il se sent étonnamment comme chez lui dans le Sud de l’Italie, il découvre que les patrons du crime local tyrannisent ses nouveaux amis. Lorsque les événements prennent un tour mortel, McCall sait ce qui lui reste à faire: protéger ses amis en s’attaquant à la mafia.



Sous la direction d’Antoine Fuqua, Denzel Washington tient à nouveau le rôle principal dans ce thriller d’action. Il est accompagné de Dakota Fanning et de David Denman. Le scénario de Richard Wenk est basé sur la série télévisée de Michael Sloan et Richard Lindheim. Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Antoine Fuqua, Steve Tisch, Clayton Townsend, Alex Siskin, Tony Eldridge et Michael Sloan agissent en tant que producteurs.

Tandis que les producteurs délégués sont David Bloomfield, Tarak Ben Ammar et Andy Mitchell.