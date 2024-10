Partager Facebook

Brutalement licencié à cinquante-huit ans, Alain décide de monter sa propre société pour se prouver et prouver au monde qu’il n’est pas devenu inutile. Embarquant dans son improbable projet Véronique son ancienne collègue bloquée depuis des années dans la dépression mais reine de la logistique et Jean-Pierre Savarin un animateur de jeu télévisé sur le retour mais toujours aussi charismatique, il s’attaque au secteur qu’il pense être le plus porteur : la garde d’enfants.

On fait quoi quand on est congédié à 58 ans? Ou quand on est larguée par son mari pour sa jeune assistante ? Ou quand on est une ancienne gloire de la télévision qui n’a plus un sou ? Pourquoi ne pas monter ensemble une affaire et se lancer dans la garde d’enfants. Autant dire que de nombreux obstacles vont se dresser sur le chemin de ces auto-entrepreneurs : obtenir un crédit, trouver des locaux ou encore suivre une formation en urgence. Le trio formé par Lucien Jean-Baptiste, Isabelle Nanty et Gérard Darmon fonctionne à merveille. Ces associés senior séduisent par leur enthousiasme, leur bagout et leur sens de la débrouille. Le casting 5 étoiles est complété par Zabou Breitman en épouse angoissée et par l’apparition de Firmine Richard dans le rôle de la mère d’Alain, résidente dans un EHPAD. On retrouve avec plaisir la patte de Lucien Jean-Baptiste (« Première étoile », « Il a déjà tes yeux ») dans cette histoire de résilience tendre et touchante.

On fait quoi maintenant ?

Un film de Lucien Jean-Baptiste

Avec Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman, Gérard Darmon, Isabelle Nanty, Catherine Artigala

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 2 octobre 2024