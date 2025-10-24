Il est enfin temps de prendre place sur le banc de touche, la bêta FM26 est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Quiconque a préacheté FM26 chez un revendeur numérique approuvé par SEGA peut désormais se connecter sur Steam ou Epic et lancer le jeu directement depuis sa bibliothèque.

Veuillez noter que ceci n’est qu’une version bêta et pas l’expérience de jeu complète. Par conséquent, les joueurs pourraient rencontrer des bugs ou problèmes en jeu que l’équipe travaillera d’arrache-pied à régler avant la sortie du jeu complet le 4 novembre. Tous les problèmes rencontrés peuvent être signalés directement à l’équipe Sports Interactive via le bouton « Signaler bug » dans la barre latérale en jeu. Le jeu en ligne est activé, mais l’éditeur en jeu et le Steam Workshop ne seront pas accessibles avant le 4 novembre.

Les carrières en solo commencées pendant la période d’accès avancé pourront être transférées sur le jeu complet après sa sortie.