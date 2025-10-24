Il est enfin temps de prendre place sur le banc de touche, la bêta FM26 est disponible

cedric 24 octobre 2025 Epic Store, Games, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Quiconque a préacheté FM26 chez un revendeur numérique approuvé par SEGA peut désormais se connecter sur Steam ou Epic et lancer le jeu directement depuis sa bibliothèque. 

Veuillez noter que ceci n’est qu’une version bêta et pas l’expérience de jeu complète. Par conséquent, les joueurs pourraient rencontrer des bugs ou problèmes en jeu que l’équipe travaillera d’arrache-pied à régler avant la sortie du jeu complet le 4 novembre. Tous les problèmes rencontrés peuvent être signalés directement à l’équipe Sports Interactive via le bouton « Signaler bug » dans la barre latérale en jeu. Le jeu en ligne est activé, mais l’éditeur en jeu et le Steam Workshop ne seront pas accessibles avant le 4 novembre.

Les carrières en solo commencées pendant la période d’accès avancé pourront être transférées sur le jeu complet après sa sortie.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Aventure, tactique, deckbuilding et piraterie : Cross Blitz embarque le 24 novembre pour sa version 1.0

Depuis le début de son Accès Anticipé sur Steam en novembre 2023, Cross Blitz s’est offert un …

Windblown fête son premier anniversaire avec la mise à jour Lost and Altered

Nommée ‘Lost and Altered’, elle célèbre la première année d’Accès Anticipé du jeu avec une …

avec une bibliothèque de chefs-d’œuvre modernes, THEC64 mini revient dans une Black Edition

Développé par Retro Games Ltd. (RGL) et en partenariat avec PLAION REPLAI, cette réédition limitée du Commodore 64 n’est pas …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025