R-Type Dimensions III: ININ Games révèle des progrès visuels et techniques significatifs et confirme la présence d’un jeu Nintendo Switch 2 sur cartouche

ININ Games a confirmé aujourd’hui que la version Nintendo Switch 2 tiendra entièrement sur cartouche et a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour R-Type Dimensions III , le prochain opus de la légendaire série de shoot’em up à défilement horizontal. Le jeu sortira en mai 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch™ 2, PlayStation 5, Xbox et PC (Steam).
|La nouvelle bande-annonce offre aux fans un aperçu inédit du rendu visuel et de la finition générale du jeu, mettant en avant des améliorations significatives au niveau de l’éclairage, des effets et des animations, alors que le développement approche de sa phase finale. Les images soulignent à la fois le gameplay classique de R-Type, si apprécié des joueurs, et la présentation moderne et raffinée qui caractérisera ce nouvel opus. Il est possible de passer de l’ancien au nouveau style de jeu à tout moment.
De plus, l’équipe a confirmé que la version Nintendo Switch™ 2 de R-Type Dimensions III sera publiée sous forme d’édition physique complète sur cartouche, contenant le jeu complet sans téléchargements requis, un engagement clé envers les collectionneurs et les joueurs soucieux de la préservation.Les précommandes de l’ édition collector de R-Type Dimensions III restent ouvertes jusqu’au 8 février . Après cette date, l’édition collector ne sera plus disponible, les quantités de production étant réservées. Les précommandes des éditions spéciale et standard sont également possibles.
|Une reconstruction moderne complète d’une légende
R-Type Dimensions III perpétue la tradition de la franchise en proposant une action shoot’em up intense et précise, alliant un design 2D classique et des graphismes modernisés pour une nouvelle génération de pilotes, tout en restant fidèle à l’ADN emblématique de la série.
À propos des dimensions de type R III
R-Type Dimensions III est le dernier opus de la légendaire franchise R-Type, mêlant le gameplay classique du shoot’em up à défilement horizontal à une technologie et une présentation modernes, et sortira dans le monde entier en mai 2026.
Les principales caractéristiques sont les suivantes : Une expérience entièrement remasterisée avec des ressources entièrement reconstruites Mode coopératif local, enrichi de nouveaux mécanismes de score et de survie. Commandes personnalisables et fonctionnalités améliorant le confort d’utilisation dans les paramètres Paramètres de la caméra 3D (normal et fou)
Précommandez dès maintenant ! Édition spéciale et collector
Les fans peuvent se procurer l’une des deux éditions physiques premium (l’édition collector peut être précommandée jusqu’au 8 février seulement) :
Édition spéciale
L’Édition Spéciale inclut le jeu complet, un magnifique artbook présentant des illustrations conceptuelles et le développement visuel du jeu, ainsi que la bande originale inédite intégrale. Elle est idéale pour les joueurs souhaitant explorer plus en profondeur l’univers créatif de R-Type Dimensions III . Cette édition sera vendue au prix de 59,99 €. (La version Nintendo Switch™ 2 est à 69,99 €)
Édition Collector
Pour les passionnés de R-Type, l’édition collector ultra-limitée offre tout ce que propose l’édition spéciale, ainsi qu’une sélection de bonus exclusifs. La pièce maîtresse est une figurine de collection inspirée de la nouvelle interprétation de la couverture. Cette édition exclusive est proposée au prix de : 199,99 € (toutes plateformes).
Plus d’informations seront disponibles prochainement. Le jeu sortira en mai 2026 dans le monde entier, en version physique et numérique.