R-Type Dimensions III: ININ Games révèle des progrès visuels et techniques significatifs et confirme la présence d’un jeu Nintendo Switch 2 sur cartouche



Précommandez dès maintenant ! Édition spéciale et collector

Les fans peuvent se procurer l’une des deux éditions physiques premium (l’édition collector peut être précommandée jusqu’au 8 février seulement) :



Édition spéciale

L’Édition Spéciale inclut le jeu complet, un magnifique artbook présentant des illustrations conceptuelles et le développement visuel du jeu, ainsi que la bande originale inédite intégrale. Elle est idéale pour les joueurs souhaitant explorer plus en profondeur l’univers créatif de R-Type Dimensions III . Cette édition sera vendue au prix de 59,99 €. (La version Nintendo Switch™ 2 est à 69,99 €)



Édition Collector

Pour les passionnés de R-Type, l’édition collector ultra-limitée offre tout ce que propose l’édition spéciale, ainsi qu’une sélection de bonus exclusifs. La pièce maîtresse est une figurine de collection inspirée de la nouvelle interprétation de la couverture. Cette édition exclusive est proposée au prix de : 199,99 € (toutes plateformes).

Plus d’informations seront disponibles prochainement. Le jeu sortira en mai 2026 dans le monde entier, en version physique et numérique.