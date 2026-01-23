AMD Ryzen 7 9850X3D bientôt disponible!

AMD a annoncé que son processeur nouvelle génération pour ordinateur de bureau, le Ryzen 7 9850X3D, sera disponible à la vente à partir du 29 janvier au prix de vente conseillé de 499 $.

Les points clés du Ryzen 7 9850X3D sont :

  • S’appuyant sur l’héritage du 9800X3D, le Ryzen 7 9850X3D offre une amélioration de +400 MHz de la fréquence boost, rendant le processeur de jeu le plus rapide au monde encore plus rapide.
  • Le Ryzen 7 9850X3D offre une amélioration moyenne des performances en jeu de 27 % par rapport au processeur Intel Core Ultra 9 285K.
  • Grâce à la technologie 3D V-Cache™ de 2ème génération, il n’est pas indispensable d’utiliser une mémoire haute fréquence. Sur une moyenne de plus de 30 jeux, la différence de FPS entre la DDR5-4800 et la DDR5-6000 s’est avérée inférieure à 1 %.
ModèleCœurs / ThreadsFréquence Boost / BaseCache TotalTDPPrix conseillé (USD)
AMD Ryzen 7 9850X3D8C/16TJusqu’à 5,6/4,7 GHz104 Mo120W499 $

