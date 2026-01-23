Sony élargit sa gamme de platines vinyles avec de nouveaux modèles sans fil conçus aussi bien pour les novices que pour les audiophiles

Sony a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux modèles de platines vinyles, les PS-LX3BT et PS-LX5BT, développées pour permettre de profiter facilement et simplement du son riche et authentique des disques vinyles. Conçues pour convenir aussi bien aux novices qu’aux audiophiles, ces nouvelles platines vinyles allient un fonctionnement simple et intuitif à une technologie audio sans fil avancée et un savoir-faire exceptionnel.

Caractéristiques communes des modèles PS-LX3BT et PS-LX5BT

Les deux modèles offrent une lecture entièrement automatique à l’aide d’un seul bouton et une connectivité Bluetooth®1 prenant en charge les technologies aptX™, aptX™-Adaptive et Hi-Res Wireless Audio2, permettant aux utilisateurs de profiter d’un son détaillé, même sans fil, ou via une connexion filaire. Une cartouche de haute qualité, un contrôle de gain à trois niveaux, un plateau en aluminium et un couvercle anti-poussière transparent assurent une lecture stable et une protection optimale.

Chacune d’entre elles prend en charge les disques 33⅓ et 45 tours (7 pouces et 12 pouces) et est livrée dans un emballage recyclé, reflétant l’engagement continu de Sony en faveur du développement durable.

PS-LX3BT – L’aventure vinyle commence ici

Parfaite pour les nouveaux venus dans le monde du vinyle ou ceux qui recherchent une installation simple et adaptée à leur style de vie, la PS-LX3BT présente un design raffiné et esthétique, ce qui la rend idéale pour tous les espaces tout en s’intégrant parfaitement à tous les styles. Les écoutes commencent instantanément grâce au câble audio fourni et à l’égaliseur phono intégré. Elle offre un son analogique chaleureux avec un suivi fluide, parfait pour un plaisir quotidien.

PS-LX5BT – Une amélioration de l’expérience vinyle

Pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience sonore, le PS-LX5BT introduit des améliorations haut de gamme qui optimisent les performances audios précises. Chaque élément, du corps monobloc rigide et du bras de lecture en aluminium au tapis en caoutchouc et à la conception du circuit, est soigneusement conçu pour supprimer les vibrations indésirables et préserver la pureté du son. S’appuyant sur cette base de précision, il est équipé d’une cartouche haut de gamme qui offre un son riche avec une large gamme sonore, idéal pour une écoute riche et dédiée au-delà de l’utilisation quotidienne. La prise audio plaquée or prend en charge une connexion filaire haut de gamme, tandis que son design sophistiqué et minimaliste s’intègre facilement à tous les intérieurs, améliorant à la fois le son et l’environnement.

Disponibilité

Le PS-LX3BT sera disponible au prix de vente conseillé de 299 CHF sur https://www.sony.ch/fr/audio-components/products/p​s-lx3​bt et le PS-LX5BT au prix de 399 CHF sur https://www.sony.ch/fr/audio-components/products/p​s-lx5​bt à partir de février.