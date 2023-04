R-Type Final 3 Evolved est disponible sur PS5

Partager Facebook

NIS America est heureux d’annoncer aujourd’hui la sortie de R-Type Final 3 Evolved. Cette version explosive de R-Type Final 2 propose l’opus sur PlayStation 5 avec le moteur Unreal Engine 5, incluant tous le DLC du Stage Pass 1 à télécharger gratuitement sur le PlayStation™ Store, ainsi que 7 niveaux bonus exclusifs !

La légendaire série de shoot’em up est de retour avec R-Type Final 3 Evolved. Reconnue pour ses visuels colorés et ses phases d’action frénétiques, cette franchise fait ses débuts sur PlayStation 5 avec des graphismes 3D et des fonctionnalités de gameplay modernisées.

Les nouveaux joueurs, comme les vétérans, pourront façonner leur propre expérience. En effet, la difficulté du jeu s’adaptera à leurs performances et leurs vaisseaux pourront être personnalisés.

Naviguez à travers un univers tout entier, composé de niveaux classiques mais aussi de niveaux inédits. De plus, faites face à des ennemis qui évoluent en fonction de vos résultats et dégommez la compétition à l’aide du classement mondial. R-Type Final 3 Evolved réunie R-Type Final 2 et la PlayStation 5 afin de proposer 7 niveaux exclusifs conçus par Kazuma Kujo, et propose également le premier pack de DLC de niveaux, de nouveaux vaisseaux et un mode multijoueur jusqu’à 6 personnes, le tout refait avec l’Unreal Engine 5 !