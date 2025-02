Railroads Online, la simulation ferroviaire en bac à sable est disponible en version physique

Partager Facebook

La version physique exclusive de l’édition Pioneer contient le jeu de base ainsi que le DLC Pioneer qui inclut la locomotive Bell’s Gap 0-6-0, le dépôt unique « Red Mountain » et un skin spécial pour la célèbre locomotive Montezuma.

Dans Railroads Online, les joueurs peuvent créer le réseau ferroviaire de leurs rêves seul ou jusqu’à 16 joueurs en multijoueurs. Dans un vaste monde ouvert, ces derniers doivent construire des rails, des aiguillages et des gares afin de transporter différentes marchandises à l’aide de locomotives authentiques. Railroads Online utilise les systèmes physiques avancés de l’Unreal Engine 5 pour offrir la simulation ferroviaire la plus authentique possible, en rendant les collisions et les forces dynamiques en temps réel pour une immersion totale.

Railroads Online est disponible en version numérique sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 39,99 €. Le jeu est disponible sur PC au prix de 34,99 €. De plus, le jeu sera bientôt disponible sur le Microsoft Store.

Le DLC Pioneer (2,99 €) et le DLC Explorer (4,99 €) sont tous deux disponibles séparément sur toutes les plateformes. L’Extended Edition comprend la version complète ainsi que les deux DLC et est disponible sur les boutiques numériques au prix de 39,99 € sur PC et 44,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S .

