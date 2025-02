Légendes Pokémon : Z-A, Pokémon Champions, les annonces du Pokémon Presents du 27/02

Partager Facebook

Le groupe The Pokémon Company a diffusé aujourd’hui une vidéo Pokémon Presents spéciale en ligne pour les fans du monde entier à l’occasion de la Journée Pokémon, l’évènement annuel dédié aux fans et célébrant la sortie des jeux vidéo Pokémon originels, le 27 février 1996. Les autres moments forts de la diffusion ont offert un nouvel aperçu de Légendes Pokémon : Z-A, l’annonce de Pokémon Champions, un avant-goût de l’actualité du JCC Pokémon, un coup d’œil aux nouveaux épisodes de La réceptionniste Pokémon, et plus encore.

Développé par The Poké mon Works en collaboration avec GAME FREAK, qui développe les jeux vidéo Pokémon, Pokémon Champions perpétue la tradition des affrontements entre Dresseurs et Dresseuses du monde entier, avec pour but de faire découvrir les combats emblématiques de la série principale au plus grand nombre.

Pokémon Champions sera compatible avec Pokémon HOME, le service sur le cloud pour Nintendo Switch et appareils mobiles, ce qui permettra aux fans de faire équipe avec des Pokémon importés depuis les jeux précédents, en plus de ceux rencontrés dans Pokémon Champions.

Pokémon Champions sera disponible sur les consoles de la famille Nintendo Switch, ainsi que sur appareils mobiles. Ne manquez pas les prochaines annonces pour en savoir plus sur Pokémon Champions.

Prévu pour fin 2025 et révélé pour la première fois lors de la Journée Pokémon 2024, l’intrigue de Légendes Pokémon : Z-A se déroulera à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de la ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon. Après votre arrivée à Illumis, vous vous lierez d’amitié avec un Pokémon qui deviendra votre premier partenaire Pokémon : Germignon, Gruikui ou Kaiminus.

Explorez les zones sauvages et faites-vous des alliés Pokémon

Il sera possible d’attraper les Pokémon sauvages qui vivent dans les zones sauvages ou qui vagabondent dans la ville en les visant, puis en leur lançant une Poké Ball. Certains d’entre eux prendront la fuite dès qu’ils vous apercevront. Il est donc recommandé de rester hors de leur champ de vision, ou de s’approcher d’eux par-derrière pour éviter de vous faire repérer facilement. Vous pourrez également les affronter pour réduire leurs Points de Vie et faciliter leur capture.

Une première dans les jeux Pokémon : les Dresseurs et Dresseuses et les Pokémon agissent en temps réel durant les combats

Dans les précédents jeux de la série principale Pokémon, les combats se déroulaient au tour par tour. Dans Légendes Pokémon : Z-A, les Dresseurs et Dresseuses et leurs Pokémon se déplaceront en temps réel durant les combats, et ces derniers pourront lancer leurs capacités lorsqu’ils en recevront l’ordre. De nouvelles mécaniques de jeu vous encourageront à choisir le moment opportun pour changer de Pokémon ou lancer une capacité, mais aussi à gérer le temps nécessaire pour lancer des capacités, ainsi que leur zone d’effet.

Les Pokémon et les personnes que vous rencontrerez à Illumis

Durant votre voyage à Illumis, vous séjournerez à l’Hôtel Z, un vieil établissement tenu par A.Z. et son partenaire Floette Fleur Éternelle, un Floette atypique qui tient une fleur noire. Ce lieu vous servira de quartier général pendant que vous explorerez Illumis aux côtés de nouveaux personnages remarquables, tels que Boro ou Cety, l’acolyte qui vous accompagnera lors de vos aventures. En fonction de l’apparence que vous choisirez au début du jeu, Boro ou Cety se joindra à vous.

La Méga-Évolution

À Illumis, vous pourrez parfois voir des Pokémon méga-évoluer. Il s’agit d’une transformation qui transcende l’évolution classique. La clé de la victoire en combat Pokémon résidera sans doute dans la maîtrise de la Méga-Évolution.

Un nouveau Booster à thème intitulé Lumière Triomphale sera disponible dans le très populaire Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket à partir du 28 février 2025. Cette annonce survient alors que l’application célèbre plus de 100 millions de téléchargements sur iOS et Android depuis son lancement à la fin de l’année dernière.

À l’occasion de la Journée Pokémon, les joueurs et joueuses qui se connecteront au jeu entre le 27 février 2025 à 14:00 UTC et le 30 avril 2025 à 05:59 UTC recevront sans frais des Boosters spéciaux garantissant au moins une carte de rareté ♦♦♦♦ ou plus. De plus, des missions spéciales seront disponibles entre le 28 février 2025 à 06:00 UTC et le 27 mars 2025 à 05:59 UTC.

Enfin, les matchs classés débarqueront dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket à partir de mars 2025.

La nouvelle série Méga-Évolution arrive en 2025 dans le JCC Pokémon. Elle marquera le début d’une nouvelle ère dans le jeu de cartes à collectionner mondialement célèbre, grâce notamment au retour des Pokémon-ex Méga-Évolution, comme Méga-Lucario-ex et Méga-Gardevoir-ex. Les Pokémon-ex Méga-Évolution ont plus de PV et de points d’attaque que les Pokémon-ex normaux, mais ils octroient trois cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O.

De nouveaux épisodes de la série animée en stop motion La réceptionniste Pokémon sortiront en septembre 2025, exclusivement sur Netflix. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir une bande-annonce et des images tests montrant les Pokémon qui apparaîtront pour la première fois dans la série.

Les quatre premiers épisodes de La réceptionniste Pokémon sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon jusqu’au 9 mars 2025.