Ranger’s Path: National Park Simulator date son accès anticipé

Les futurs gardes forestiers peuvent déjà se plonger dans l’ambiance de leur nouveau lieu de travail grâce à la bande-annonce dévoilant la date de sortie

En tant que gardes forestiers, votre mission consistera à entretenir et nettoyer les sentiers de randonnée et les lieux de camping, à dégager les obstacles tels que les arbres renversés ou les branches tombées, et à installer des balises. Vous interagirez également avec les randonneurs, les campeurs et les autres visiteurs afin de vérifier les billets, les permis de camping et les permis de pêche. Vous répondrez aux questions concernant les sites touristiques et la faune, et guiderez les randonneurs vers le sentier de leur choix. En plus de ces tâches quotidiennes, les joueurs devront également accomplir diverses missions principales, telles que la recherche de randonneurs perdus ou la réparation d’un pont endommagé par une tempête. Une fois ces missions accomplies, de nouvelles zones du parc et les tâches qui y sont associées seront débloquées, ainsi que de nouveaux groupes de visiteurs et, bien sûr, de nouvelles espèces animales et végétales.

Mais surtout, les joueurs feront partie intégrante de cette expérience en pleine nature où de magnifiques vues sur la vallée, des séquoias spectaculaires, des montagnes impressionnantes surplombant les forêts denses et des cerfs broutant au bord de la rivière à l’aube les attendent.

Ranger’s Path: National Park Simulator sera bientôt lancé en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store avec un ensemble de fonctionnalités déjà très complet, offrant dès le premier jour de nombreuses heures de jeu captivantes. Tout au long de la phase d’accès anticipé, les joueurs pourront profiter de mises à jour régulières et gratuites, avec de nouveaux outils, de nouvelles activités et des améliorations de la faune sauvage prévues. La communauté de joueurs aura un rôle crucial dans le développement futur du titre grâce à ses retours et ses suggestions.

Caractéristiques principales :

Partez à l’aventure : commencez votre carrière de garde forestier dans le magnifique parc national de Faremont

commencez votre carrière de garde forestier dans le magnifique parc national de Faremont Explorez des biomes variés : forêts, prairies et berges attendent que vous les protégiez

forêts, prairies et berges attendent que vous les protégiez Apportez votre soutien et contribuez à la protection : entretenez les sentiers, aidez les visiteurs et répondez aux appels liés à la faune sauvage

entretenez les sentiers, aidez les visiteurs et répondez aux appels liés à la faune sauvage Documentez la faune sauvage : découvrez plus de dix espèces animales avec de multiples sous-espèces

découvrez plus de dix espèces animales avec de multiples sous-espèces Enrichissez votre répertoire : observez les animaux et les plantes avec votre appareil photo de ranger

observez les animaux et les plantes avec votre appareil photo de ranger Conduisez avec détermination : utilisez votre pick-up de ranger pour parcourir les routes pittoresques du parc

utilisez votre pick-up de ranger pour parcourir les routes pittoresques du parc Interagissez avec les visiteurs : aidez les randonneurs, vérifiez les permis et guidez les visiteurs vers les principaux points d’intérêt

aidez les randonneurs, vérifiez les permis et guidez les visiteurs vers les principaux points d’intérêt Vivez des journées dynamiques avec des cycles jours-nuits, une météo changeante et des tâches évolutives

Ranger’s Path: National Park Simulator sortira en accès anticipé sur Steam et l’Epic Games Store le 10 mars 2026.