Volkswagen célèbre une icône: la Golf GTI fête ses 50 ans

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En 1976, la première Golf GTI fit son apparition en Suisse. Cette année-là, personne chez Volkswagen ne se doutait que la Golf GTI deviendrait la voiture de sport compacte la plus populaire au monde. Au lieu des 5000 exemplaires prévus, plus de 2,5 millions ont été vendus à ce jour dans le monde entier, dont 140’598* en Suisse. En 2026, Volkswagen fête le 50e anniversaire de l’icône avec un modèle anniversaire: la Golf GTI «Edition 50» de 325 ch, la Golf GTI la plus puissante qui ait jamais existé. Doté d’équipements en option complets, le modèle anniversaire est déjà disponible pour un essai routier chez les partenaires Volkswagen en Suisse. Avec la toute nouvelle ID. Polo GTI, Volkswagen transposera la philosophie GTI dans le monde de l’électromobilité en 2026.

Plus de 2,5 millions de Golf GTI ont été fabriquées à ce jour dans l’usine Volkswagen de Wolfsbourg, pour être vendues dans le monde entier. Lorsqu’elle a été présentée en septembre 1975, personne ne se doutait qu’il en ressortirait cette histoire à succès. Alors qu’au départ, 5000 exemplaires étaient prévus, 461’690 Golf I GTI furent vendues. Un phénomène. Comment en es-tu arrivée là?

En 1974, une poignée d’hommes – dont Anton Konrad, le responsable de presse d’alors de Volkswagen – échafaude au sein de l’entreprise le plan secret visant à développer une «Golf Sport».

Bien qu’aucun mandat de développement n’avait été délivré, le directeur technique Hermann Hablitzel protégea jalousement ce projet. Les premiers prototypes virent le jour. Notamment avec un moteur à carburateur de 100 ch. Début mars 1975, Hablitzel présenta officiellement le projet «Golf Sport» au directeur général Toni Schmücker. Celui-ci donna son accord.

C’est ainsi que la «Golf Sport» initiée dans le secret devint le mandat de développement officiel intitulé: EA195. Il s’accompagne dès lors d’un calendrier. Un calendrier ambitieux: La première mondiale devait en effet se tenir dès septembre de la même année au Salon international de l’automobile (IAA) de Francfort.

Le projet monta en puissance. L’EA195 fit un pas en avant décisif au moment où le moteur approprié, un moteur à injection de 110 ch, fut enfin monté à bord. Pourtant, même le nom devant désigner la super Golf était encore inexistant. TS et GTS furent évoqués. Puis l’on se décida pour GTI.

En parallèle, le responsable du design Herbert Schäfer – un golfeur passionné – réinvente le pommeau du levier de vitesses en vissant simplement une balle de golf sur la tige GTI. La Golf GTI fêta sa première mondiale en 1975 à l’IAA de Francfort. Volkswagen recueillit un gigantesque écho médiatique: tout le monde voulait la Golf GTI. Et tout le monde l’obtint: en juin 1976, la première Golf GTI sortit d’abord en Allemagne, puis en Suisse un mois plus tard.

Ni Konrad, ni Hablitzel pas plus que Schmücker ne s’étaient attendus à ce que cette Golf GTI d’une vitesse de pointe de 182 km/h – avec ses passages de roue élargis noirs, sa lunette arrière à bordures noires, sa calandre encadrée de rouge, ses sièges sport à motif à carreaux, sa balle de golf pour pommeau de levier de vitesse et son volant sport – puisse déchaîner une telle passion et rester jusqu’ici la voiture de sport compacte la plus populaire au monde.

Golf I GTI: environ 462’000 exemplaires construits jusqu’en 1984

Entre 1976 et 1984, 33’147 véhicules Golf I GTI ont été vendus en Suisse.

Golf II GTI: le coup de génie avec une puissance pouvant atteindre 160 ch

Le véritable coup de génie stratégique suivit au début de l’année 1984, avec la Golf II GTI. Avec toujours 112 ch de puissance, elle maintenait le cap de la première génération par le concept ainsi que par son ADN sur le front du design. Les insignes de la GTI –

la bande rouge dans la calandre et le motif à carreaux des sièges sport – devinrent définitivement cultes. Une nouvelle venue se transforma finalement en icône. Toujours en 1984, la puissance recula quelque temps pour passer à 107 ch suite à l’introduction du catalyseur. Deux ans plus tard, Volkswagen compensa la perte de puissance avec un nouveau moteur 16 V qui, avec 129 ch catalyseur, faisait écho à l’agilité de la GTI d’origine (139 ch sans catalyseur). En 1990, un compresseur à spirales monté sur la Golf GTI G60 permit de porter la puissance à 160 ch.

Golf II GTI: 628’000 exemplaires produits jusqu’en 1991.

Entre 1984 et 1991, 43’761 véhicules Golf II GTI ont été vendus en Suisse.

La Golf III GTI désormais avec un moteur à quatre soupapes et 150 ch de puissance

En 1991, Volkswagen fit entrer les insignes de la GTI dans la troisième génération. Les phares doubles de la deuxième génération de la GTI disparurent sous un diffuseur commun. Côté puissance, on avait sous le pied 115 ch. Un an plus tard, les performances du moteur équipé d’un nouveau moteur à quatre soupapes grimpèrent à 150 ch. En 1996, une version turbodiesel (TDI) de 110 ch vint enrichir la famille Golf GTI, les technologies Otto et Diesel étant définitivement dissociées en GTI et GTD des années plus tard. C’est aussi en 1996 que le modèle anniversaire «Les 20 ans de la GTI» fit son entrée sur le marché.

Golf III GTI: environ 327’000 exemplaires construits jusqu’en 1997.

Entre 1991 et 1998, 26’545 véhicules Golf III GTI ont été vendus en Suisse.

Golf IV GTI: le modèle culte de 180 ch

La quatrième génération de la GTI introduite en 1998 était tout en retenue, puisqu’elle fut la première et unique GTI à abandonner par exemple la bande rouge dans la calandre.

La voiture était pourtant une petite merveille en termes de design, célébrée aujourd’hui comme le point de départ d’une ère nouvelle et épurée dans la conception des véhicules. Techniquement parlant, la Golf IV GTI de 150 ch était une voiture capable de maintenir la concurrence à distance par son agilité et sa qualité. Les versions essence – à quatre et cinq cylindres – développaient jusqu’à 170 ch, tandis que les versions diesel délivraient une puissance maximale de 150 ch. En 2001, avec le modèle spécial turbo de 180 ch «Les 25 ans de la GTI», Volkswagen célébra le premier quart de siècle de sa voiture iconique.

Golf IV GTI: 164’859 exemplaires produits jusqu’en 2003.

Entre 1998 et 2003, 19’340 véhicules Golf IV GTI ont été vendus en Suisse.

Golf V GTI: le come-back et jusqu’à 230 ch de puissance

Avec une étude de la cinquième génération de la Golf GTI, Volkswagen initia en septembre 2003 à l’IAA le come-back grandiose du modèle classique. Avec cette nouvelle génération, le sigle GTI devint plus que jamais l’incarnation de la dynamique de conduite compacte. En septembre 2004, ce fut au salon de Paris que Volkswagen dévoila la version de série, le lancement sur le marché de la Golf V GTI débutant en novembre. Signes distinctifs: un look nettement plus acéré, un moteur turbo de 200 ch et des caractéristiques de conduite magistrales. Avec cette voiture de sport, Volkswagen catapulta le concept GTI dans le futur. Les nouvelles jantes au design «Denver» et la calandre noire en forme de «v» sont particulièrement marquantes.

Le nouveau moteur turbo a du punch: en seulement 7,2 secondes, il produit sur la GTI à boîte manuelle une accélération jusqu’à 100 km/h – avec la nouvelle boîte à double embrayage (DSG), ce sont seulement 6,9 secondes. La vitesse de pointe de la voiture culmine à 235 km/h. Le slogan du premier prospectus: «Le sport de performance n’a jamais été aussi agréable.» En 2006, à l’occasion du 30e anniversaire de la sportive culte, l’inventeur de la GTI offrit à ses fans le modèle «30 ans de la GTI» de 230 ch. Équipée de la même motorisation, la réincarnation de la «GTI Pirelli» fut sur la ligne de départ en 2007.

Golf V GTI: 181’800 exemplaires construits jusqu’en 2008.

Entre 2004 et 2009, 6404 véhicules Golf V GTI ont été vendus en Suisse.

Golf VI GTI: faible rapport poids/puissance et jusqu’à 235 ch

La sixième Golf GTI suivit en 2009. C’est Hans-Joachim Stuck en personne, la légende de la course automobile, qui se chargea des réglages finaux. Avec la nouvelle génération arriva une Golf GTI qui, avec un blocage électronique du différentiel (XDS), redéfinit la question de la traction.

Une GTI d’une vitesse de pointe de 240 km/h qui promettait énormément de plaisir avec son moteur turbo de 210 ch. Une GTI qui, avec un générateur de son et un système d’échappement de conception nouvelle (un pot d’échappement à droite et à gauche respectivement), offrait une dynamique audible. Une GTI qui transportait résolument vers le futur la tradition de la version originale. De plus, elle fut disponible en cabriolet dès 2011.

Le couronnement de cette génération arriva sur le marché en 2011 à l’occasion du 35e anniversaire, avec la «Golf GTI Edition 35» de 235 ch. Volkswagen présente le nouveau fleuron de la GTI sur le circuit du Nürburgring. Forte de ses 235 ch, elle flirte pour la première fois avec la barre des 250 km/h: 247 km/h, pour être exact. Avec un rapport poids/puissance de 6 kg/ch, cette GTI était plus agile que jamais et accélérait de 0 à 100 km/h en seulement 6,6 secondes.

Golf VI GTI: environ 199’903 exemplaires produits jusqu’en 2012.

Entre 2009 et 2013, 4457 véhicules Golf VI GTI ont été vendus en Suisse.*Dans les années 2014, 2015 et 2016, 147 Golf VI GTI ont encore été écoulées.

Golf VII GTI: au top niveau avec jusqu’à 310 ch

La septième génération de la GTI sortit au printemps 2013 dans deux niveaux de puissance. C’est à Saint-Tropez que Volkswagen dévoila cette nouvelle Golf GTI aux médias internationaux. Et ce pour la première fois directement dans deux niveaux de puissance: 162 kW/220 ch pour la version de base, 169 kW/230 ch pour la Golf GTI Performance.

Ce modèle est équipé pour la première fois d’un blocage du différentiel pour l’entraînement de l’essieu avant. Pour la première fois, la Golf GTI se base sur la plateforme modulaire transversale (MQB). Cette nouvelle plateforme technique permet à la GTI d’afficher un poids de jusqu’à 42 kg inférieur à la précédente et d’être ainsi encore plus dynamique.

La version 230 ch à boîte de vitesses manuelle est la première Golf GTI à atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h. C’est sur cette base que fut présentée en novembre 2015 sur le circuit de course de Portimão la Golf GTI Clubsport, capable de développer jusqu’à 213 kW/290 ch par fonction boost. Apparaissant sur le marché en 2016, elle fit disparaître les limites en matière de sport automobile. 5,9 secondes lui suffisaient pour monter à 100 km/h. Un an plus tard, la Golf GTI Clubsport S d’une puissance de 228 kW/310 ch estompa complètement les limites en matière de sport automobile: au printemps 2016 et avec la Golf GTI Clubsport S d’une vitesse de pointe de 265 km/h, le pilote officiel de Volkswagen Benjamin Leuchter pulvérisa, avec un temps de 07:49:21, le record du moment des véhicules à traction avant sur la boucle Nord du Nürburgring – un merveilleux cadeau pour le 40e anniversaire de la Golf GTI.

Golf VII GTI: 231’698 exemplaires construits jusqu’à mars 2021.

Entre 2013 et 2020, 43’761 véhicules Golf VII GTI ont été vendus en Suisse.

Golf GTI de huitième génération: avec moteur turbo et gestionnaire de dynamique de conduite

La huitième génération de la Golf GTI a fêté son lancement sur le marché suisse en septembre 2020. Comme ses prédécesseurs, cette version a été dotée de fonctionnalités techniques innovantes. Le moteur turbo développait une puissance de 180 kW/245 ch et un couple de 370 Nm. Le nouveau gestionnaire de dynamique de conduite connecté, qui coordonne de manière centralisée toutes les fonctions électromécaniques du châssis, garantit encore plus d’agilité et de sportivité. Un train roulant DCC à amortisseurs réglables est proposé en option, pour que le conducteur de la GTI puisse adapter son véhicule de manière individuelle à l’aide de la sélection du profil de conduite de série. Le résultat est une expérience de conduite encore plus précise.

À l’ouverture des portes, les affichages numériques dynamiques du «Digital Cockpit» de série et du système d’infodivertissement se mettent en route. Le nouvel éclairage d’ambiance de série plonge les affichages et quantité d’autres espaces éclairés de l’habitacle dans une palette de 30 couleurs à configurer librement.

À partir de juillet 2024, la sportive compacte Golf GTI de huitième génération a fait un bond numérique en avant significatif grâce à un lifting: le nouvel infodivertissement de 12,9 pouces, le logiciel MIB4 nettement plus rapide, les curseurs tactiles éclairés pour la climatisation et le volume, ainsi que le retour aux touches classiques sur le volant assurent une commande plus intuitive et nettement plus pratique au quotidien.

La Golf GTI de huitième génération est produite depuis 2020 jusqu’à aujourd’hui.

De 2020 à fin décembre 2025, 2005 exemplaires de la Golf GTI de huitième génération ont été vendus en Suisse.

Le modèle anniversaire Golf GTI «Edition 50»

L’ADN pour les 50 dernières années – et pour demain. L’interaction unique d’un moteur agile, d’une traction avant légère, d’un châssis équilibré, de sièges sport parfaitement ajustés et d’un design sans fioritures et percutant caractérise encore aujourd’hui la Golf GTI. C’est cette synthèse que Volkswagen n’a cessé d’affûter pendant 50 ans – elle fait de la Golf GTI une authentique voiture de sport et l’originale de sa catégorie. C’est un fait: aujourd’hui, quand on parle de GTI, on pense immédiatement à Volkswagen.

Pour l’année anniversaire 2026, la Golf GTI «Edition 50» – avec 239 kW (325 ch), la Golf GTI de série la plus puissante à ce jour, constitue le couronnement de cette marque de produits mondialement connue. Un essieu avant MacPherson et un essieu arrière à quatre bras forment la configuration de base du châssis. Au total, le modèle anniversaire est abaissé de 15 mm par rapport à une Golf classique et est déjà équipé de série de la régulation adaptative du châssis DCC sur les jantes en alliage léger de 19 pouces «Queentstown».

À l’intérieur, le cockpit du modèle anniversaire séduit par son volant sport multifonctions gainé de cuir avec emblème GTI des 50 ans et palettes intégrées pour la boîte à double embrayage DSG à 7 vitesses, ses ceintures de sécurité rouges et ses sièges GTI sportifs à carreaux avec détails vert foncé.

À l’extérieur, le logo GTI-50 est placé sur le becquet de toit et sur les côtés intérieurs des rétroviseurs extérieurs. Parmi les autres caractéristiques exclusives, on retrouve un décor spécial pour les seuils de porte, un toit peint en noir, des coques de rétroviseurs extérieurs noires et des sorties d’échappement noires. Une bande latérale bien visible sur les bas de caisse avec un dégradé de couleurs allant du noir au rouge Tornado souligne encore davantage le caractère sportif. Cinq couleurs extérieures sont disponibles: outre le Pure White, on retrouve en option le gris pierre de lune, le noir grenadille métallisé ainsi que, en exclusivité pour le modèle anniversaire, le Dark Moss Green métallisé et le rouge tornado.

Les prix de la Golf GTI «Edition 50» démarrent à CHF 56’700.–. Ceux qui souhaitent encore plus de sportivité peuvent commander le pack GTI Performance «Edition 50» disponible en option pour CHF 3500.–. Les premiers exemplaires du modèle anniversaire ont déjà été livrés aux partenaires Volkswagen suisses.

L’ID. Polo GTI suivra en 2026

Volkswagen a démontré le succès de la philosophie GTI dans d’autres séries de modèles Volkswagen, notamment avec la Polo GTI. En 2026, une nouvelle Polo GTI sera lancée: l’ID. Polo GTI. Avec 166 kW (226 ch), elle transpose pour la première fois la philosophie GTI dans l’ère de la propulsion électrique – il n’y aurait pas eu de meilleure année de lancement pour la première GTI électrique.