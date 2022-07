Ravenscourt annonce Let’s Sing presents ABBA

Partager Facebook

Enfilez vos chaussures à plateforme, attachez la boule disco et soyez prêt à faire la fête !

Le jeu sortira plus tard dans l’année sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5 et sur consoles Xbox.

ABBA a modelé le genre musical de la pop comme aucun autre groupe et leurs musiques restent encore aujourd’hui populaires. Let’s Sing presents ABBA comprendra 30 de leurs plus grands classiques ainsi qu’une chanson issue de leur dernier album « Voyage ». De plus, l’interface du jeu, ainsi que les avatars, ont été retravaillés afin de vous ramener à l’époque disco.

Prenez votre micro et plongez dans le ABBA-verse avec « Mamma Mia », « Dancing Queen », « Waterloo », « Money, Money, Money », « Thank You For The Music », « The Winner Takes It All », « Take A Chance On Me » et bien d’autres encore.

« Let’s Sing presents ABBA est une belle occasion pour les fans du groupe, quel que soit leur âge, de chanter leurs plus grandes musiques et ainsi partager un très beau moment tous ensemble » déclare Mia Segolsson, General Manager chez Polar Music.

« ABBA est l’un des groupes les plus marquants de l’histoire de la musique et a ainsi influencé de nombreux autres artistes. Nous sommes excités à l’idée de travailler avec eux pour cet épisode spécial de Let’s Sing », ajoute Nicolas Delorme, Directeur du studio Voxler.

Let’s Sing presents ABBA sera également présent sur la scène TikTok de la Gamescom, où des créateurs de contenu pourront donner de la voix sur la scène, mais aussi dans le Hall 9, afin que les visiteurs puissent eux aussi chanter.