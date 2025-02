Ray-Ban Meta, futur incontournable?

Partager Facebook

Le géant de l’optique EssilorLuxottica et le colosse technologique Meta unissent leurs forces dans une ambition commune : faire des lunettes connectées un élément central du paysage numérique de demain. Ce partenariat d’envergure, inscrit dans la durée, vise à inscrire ces dispositifs novateurs au cœur des usages quotidiens.

Depuis leur commercialisation en octobre 2023, les Ray-Ban Meta — véritables concentrés de technologies embarquant double caméra, haut-parleurs à conduction aérienne, microphone et interface tactile intégrée à la monture — ont rencontré un succès fulgurant. En seulement quelques mois, deux millions d’unités ont trouvé preneur, un chiffre qui dépasse de loin les projections initiales. Meta, qui tablait sur un million d’exemplaires vendus d’ici fin 2024, voit ainsi ses objectifs largement surpassés, témoignant d’un engouement croissant du public pour ces accessoires de nouvelle génération.

Forte de cet accueil enthousiaste, EssilorLuxottica affiche désormais des ambitions industrielles à la hauteur de ce succès : la multinationale prévoit d’atteindre une capacité de production annuelle de dix millions d’unités dès 2026. Une montée en puissance qui s’inscrit dans la perspective d’une adoption massive des lunettes intelligentes comme support technologique du quotidien.

Dans cette optique, Meta et EssilorLuxottica ont scellé une alliance stratégique qui s’étendra au minimum jusqu’en 2030. Francesco Milleri, président-directeur général du groupe franco-italien, nourrit l’ambition de transformer ces dispositifs en une véritable plateforme ouverte, accessible à d’autres marques. Cette vision commence déjà à se concrétiser avec la déclinaison prochaine de la technologie Meta sous la griffe Oakley, autre enseigne emblématique du groupe. Une diversification qui vise à élargir la cible et à démocratiser progressivement l’usage des lunettes connectées en intégrant de nouvelles fonctionnalités innovantes.

Bien plus que de simples objets connectés, les Ray-Ban Meta intègrent d’ores et déjà des capacités avancées d’intelligence artificielle. Parmi les services proposés, la traduction en temps réel ainsi qu’un assistant vocal interactif esquissent les contours d’un avenir où l’IA s’invitera au cœur des interactions humaines. Si ces innovations demeurent perfectibles, elles préfigurent la stratégie de Meta, qui envisage à terme d’enrichir l’expérience utilisateur via des offres par abonnement. Une approche susceptible de favoriser l’adoption massive de ces dispositifs et de renforcer leur ancrage sur le marché.

Toutefois, malgré ces ambitions affirmées, Meta et EssilorLuxottica doivent encore relever un défi de taille : rivaliser avec les géants de l’électronique grand public. À titre de comparaison, Apple et Samsung écoulent chacun plus de 200 millions de smartphones chaque année, illustrant l’ampleur du chemin restant à parcourir pour les lunettes connectées avant de s’imposer comme un support incontournable.

Conscient de ces enjeux, Meta prépare déjà la prochaine génération de ses dispositifs, avec des modèles équipés d’un écran et d’un bracelet neuronal annoncés pour 2025. Un pari technologique audacieux qui pourrait marquer un tournant décisif dans l’adoption de ces accessoires futuristes et façonner durablement l’avenir du numérique portable.