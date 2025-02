OpenAI tire la prise de son modèle o3 pour passer à GPT-5 unifié

Partager Facebook

Dans un revirement stratégique qui illustre une volonté de rationalisation, la société OpenAI a pris la décision d’abandonner le déploiement de son modèle o3, initialement présenté comme l’une des futures références en matière d’intelligence artificielle. L’entreprise privilégie désormais une approche unifiée incarnée par GPT-5, une plateforme intégrée visant à offrir une expérience utilisateur à la fois plus fluide et plus intuitive.

C’est par l’intermédiaire du réseau social X que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a fait part de cette annonce majeure, soulignant que ce nouveau modèle fonctionnerait avec une efficacité remarquable et mettrait un terme aux complications techniques superflues.

L’ambition affichée derrière GPT-5 consiste à regrouper l’ensemble des technologies développées par OpenAI, y compris o3, au sein d’un écosystème unique accessible via ChatGPT et une interface de programmation applicative (API). Ce modèle de nouvelle génération se veut ainsi un outil polyvalent, en mesure de répondre aux divers besoins des utilisateurs, qu’il s’agisse d’interactions vocales, d’utilisation de supports visuels, de recherche avancée ou encore d’analyses approfondies. L’objectif ultime de cette initiative est de mettre à disposition une intelligence artificielle capable d’exploiter de manière efficiente tous les outils d’OpenAI, de déterminer avec discernement quand un raisonnement approfondi est requis et de fournir un accompagnement pertinent sur une large gamme de tâches.

Avant l’introduction de GPT-5, OpenAI prévoit toutefois de lancer une version intermédiaire baptisée GPT-4.5, connue sous le nom de code « Orion ». Attendu dans les prochaines semaines, ce modèle marquera la fin d’une ère, puisqu’il sera le dernier à ne pas recourir au « chain-of-thought reasoning ». Cette approche méthodologique, qui consiste à valider les faits en plusieurs étapes successives, permet de réduire les erreurs et les phénomènes d’hallucination algorithmique. Toutefois, elle présente l’inconvénient d’entraîner une certaine latence dans les réponses générées. OpenAI semble ainsi vouloir intensifier ses investissements dans le raisonnement avancé, une orientation stratégique confirmée par le succès de son premier modèle de ce type, o1.

Ce repositionnement intervient dans un contexte de concurrence accrue, notamment avec l’émergence du laboratoire chinois DeepSeek. Ce dernier a récemment fait sensation avec son modèle R1, qui rivalise avec les performances du modèle o1 d’OpenAI sur plusieurs indicateurs de référence. Contrairement aux solutions propriétaires d’OpenAI, R1 est distribué sous une licence permissive, offrant aux développeurs la possibilité de le télécharger et de l’exploiter librement, un choix qui pourrait accentuer la pression sur OpenAI.

Conscient de ces nouveaux défis, Sam Altman a reconnu que DeepSeek avait réduit l’avance technologique d’OpenAI et annoncé une accélération du calendrier de lancement de certains produits afin de maintenir une position compétitive sur le marché. Cette pression extérieure pourrait ainsi avoir influencé la décision d’intégrer o3 à GPT-5 plutôt que de l’introduire en tant que produit distinct.

Dans cette nouvelle configuration, OpenAI prévoit de rendre GPT-5 accessible à l’ensemble des utilisateurs de ChatGPT, y compris ceux bénéficiant de la version gratuite. Ces derniers disposeront d’un accès illimité aux conversations, bien que limité à un « niveau d’intelligence standard », avec certaines restrictions en cas d’usage excessif. En parallèle, les abonnés à ChatGPT Plus profiteront d’un niveau de performance supérieur, tandis que les utilisateurs souscrivant à l’offre ChatGPT Pro bénéficieront des capacités les plus avancées du modèle. Cette segmentation tarifaire vise ainsi à proposer une solution adaptée à tous les profils d’utilisateurs et à divers budgets.

En somme, OpenAI amorce une transformation stratégique visant à rationaliser son offre, à renforcer sa compétitivité face à des acteurs émergents et à démocratiser l’accès aux technologies d’intelligence artificielle. Avec GPT-5, l’entreprise entend proposer un outil d’une redoutable efficacité, conçu pour s’adapter à une multitude d’usages et offrir une assistance pertinente et évolutive à ses utilisateurs.