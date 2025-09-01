Knie 2025 : entre tradition et innovation technologique

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le 29 août le Cirque Knie a levé le rideau sur son nouveau spectacle intitulé « C’est magique ». Cette année encore, la cuvée s’est avérée exceptionnelle et le public est reparti émerveillé après 2h 30 de numéros variés plus bluffants les uns que les autres. Eblouis, mais aussi surpris. Car une fois de plus, le cirque Knie a su se renouveler.

Eclairage cinétique

Cette année, la mise en scène des numéros utilise à fond les nouveautés technologiques pour proposer un éclairage scénique inédit. Des lumières mobiles et dynamiques appelées boules cinétiques et au sol un écran LED sur mesure permettant de diffuser des images créent une scénographie fascinante. Grâce à cette technologie, les numéros prennent une dimension tout à fait particulière.

Disons-le d’emblée : tous les numéros sont des coups de cœur. Le public a ovationné la performance de la Zhejiang Folk Art & Acrobatics General Troupe où des artistes chinois livrent un numéro de parapluies impressionnant tout en combinant acrobaties, main à main et antipodisme. Mention spéciale aussi au Duo Disar aux sangles aériennes. Le porteur tient sa partenaire par ses cheveux tressés, uniquement avec ses dents: du jamais vu! Ce duo exceptionnel d’Ouzbékistan a du reste reçu le Clown d’argent des mains de S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco en 2024. Autre numéro fascinant : celui des artistes japonaises sur monocycles. Parfaitement synchronisées les jeunes femmes de la compagnie Unicircle Flow ont conquis le public avec leurs tourbillonnantes chorégraphies.

Zhejiang Folk Art & Acrobatics General Troupe – crédit photo ANNA STUPPIA

Unicircle Flow – crédit photo ANNA STUPPIA

Svyatoslav Rasshivkin – crédit photo ANNA STUPPIA

Quoi d’autre encore ? Le numéro de diabolo parfaitement maîtrisé de Hng Thean Leong. Ou encore les figures aux sangles aériennes de Svyatoslav Rasshivkin qui évolue avec les lumières cinétiques. Absolument magnifique ! Sans oublier les artistes de la troupe Skokov qui volent d’une balançoire à l’autre en réalisant des sauts périlleux dans les airs.

Duo Acero – crédit photo ANNA STUPPIA

A l’affiche aussi le Duo Acero au mât chinois, les illusions du magicien Vincent Vignaud sans oublier le numéro survitaminé de la troupe acrobatique Urban Crew venue des Philippines. Inspirés par le breakdance, le parkour et l’acrobatie, ces jeunes talents dégagent et transmettent une énergie positive impressionnante.

La 8ème génération en piste

La famille Knie a, quant à elle, présenté un numéro équestre exécuté par la 8me génération. C’est Chanel, 14 ans, qui, grâcieuse et impériale, a ouvert la danse en solo sur la chanson de Barbara Pravi « Voilà » avant d’être rejointe par Ivan et ses 17 chevaux ainsi que Maycol Jr, 7 ans sur son poney. Juché sur deux chevaux, Ivan a été rejoint par une quinzaine de frisons hollandais, pur-sang arabes et andalous. Empreint de force, de dextérité et de maîtrise, le numéro a engendré un émoi particulier auprès du public. Souriant et faisant déjà preuve d’une grande maturité artistique, Maycol Jr a, quant à lui, suscité l’affection et l’enthousiasme des petits et des grands. C’est sûr la famille Knie est toujours au sommet de l’art équestre.

La famille Knie – crédit photo ANNA STUPPIA

Une 5ème tournée pour Marie-Thérèse Porchet

Le clown musical Chistirrin affublé de son costume à boutons, de ses cheveux ébouriffés et de son nez rouge fonctionne en fil rouge toute comme l’irrésistible Marie-Thérèse Porchet dont c’est la 5ème tournée sous le chapiteau. Revêtue d’un manteau blanc orné de pompons de couleurs vives, elle pense qu’elle est engagée comme directrice du cirque tandis que la musculature des beaux acrobates dont elle est entourée la rendent folle. Elle fait également un numéro d’apparition-disparition avec le magicien Vincent Vignaud. Autant dire que Marie-Thérèse impressionne et séduit toujours autant le public avec ses piques contre les Suisses allemands, ses interactions avec le public, son énergie, ses deux nouvelles chansons et sa puissance vocale.

Le clown musical Chistirrin – crédit photo ANNA STUPPIA

Choix des artistes, sélection des numéros, scénographie inédite : tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle exceptionnel. On ressort du spectacle les yeux écarquillés de bonheur en se réjouissant déjà de découvrir la prochaine cuvée.

Du 29 août au 14 septembre 2025 à Genève. Puis à Nyon, Lausanne, Vevey, Sion et Fribourg.

www.knie.ch