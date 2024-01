Razer dévoile de nouvelles innovations pour ses prochains Blade 16 et Blade 18

Partager Facebook

Ces innovations de pointe, qui seront dévoilées lors du CES 2024, promettent de redéfinir les standards et soulignent la volonté de Razer d’être à l’avant-garde de l’innovation dans l’industrie.

Razer Blade 16 : le premier écran 16 pouces OLED 240 Hz au monde

Le Razer Blade 16 va repousser les limites de l’immersion en jeu grâce à son écran OLED de 16 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une première mondiale, et qui a été élaboré en collaboration avec Samsung Display. Cet écran innovant offre :

Une vitesse d’exécution et une précision inégalées : une faible latence pour une réactivité améliorée grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 0,2 ms.

une faible latence pour une réactivité améliorée grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 0,2 ms. Une qualité d’image exceptionnelle : la résolution QHD+ (2560×1600) délivre des images vives et immersives en jeu.

la résolution QHD+ (2560×1600) délivre des images vives et immersives en jeu. Une netteté saisissante : le Blade 16 est également le tout premier ordinateur portable au monde à être certifié VESA ClearMR 11000. Cette certification garantit un flou des mouvements minimal et une netteté maximale.

le Blade 16 est également le tout premier ordinateur portable au monde à être certifié VESA ClearMR 11000. Cette certification garantit un flou des mouvements minimal et une netteté maximale. Un contraste et des couleurs profonds : une plus grande profondeur et des couleurs plus éclatantes grâce à un taux de contraste de 1M:1 ainsi qu’à la certification VESA DisplayHDR True Black 500.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Razer sur la mouture 2024 du Blade 16, qui propose le tout premier écran gaming OLED 240 Hz de 16 pouces au monde. Cet écran innovant illustre non seulement notre engagement à faire avancer la technologie OLED, mais il marque également une étape importante dans l’évolution des écrans gaming. » Hojung Lee, Head of the Mobile Display Product Planning Team chez Samsung Display.

« Les normes VESA sont conçues pour améliorer les performances d’affichage ainsi que les expériences de jeu. Nous saluons les efforts de Razer pour obtenir les certifications de VESA, ClearMR et DisplayHDR True Black, pour sa nouvelle génération de Blade 16. Décrocher la certification ClearMR 11000 pour un ordinateur portable constitue une avancée majeure pour les écrans gaming. » déclare Bill Lempesis, Executive Director chez Video Electronics Standards Association (VESA).

Razer Blade 18 : le premier écran 18 pouces 4K 165 Hz au monde

De son côté, le Razer Blade 18 se distingue des autres ordinateurs portables gaming grand format grâce à sa dalle de 18 pouces 4K 165Hz, une première mondiale. La puissance supérieure du Blade 18 permet à Razer d’exploiter pleinement les possibilités de ce niveau de résolution et d’offrir aux joueurs et aux créateurs une expérience visuelle à couper le souffle. Cet écran est conçu pour fournir :

Une résolution ultra-élevée : la finesse de la 4K apporte un niveau de détails ainsi qu’une netteté inégalés sur les plus grands écrans. Les joueurs profitent d’une expérience plus immersive tandis que les créateurs bénéficient d’un confort optimal.

la finesse de la 4K apporte un niveau de détails ainsi qu’une netteté inégalés sur les plus grands écrans. Les joueurs profitent d’une expérience plus immersive tandis que les créateurs bénéficient d’un confort optimal. Un taux de rafraîchissement élevé : une fluidité garantie en jeu grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Des images fluides transcendent non seulement l’expérience de jeu, mais aussi l’expérience globale, que ce soit lors de la navigation ou de l’exécution de tâches quotidiennes.

une fluidité garantie en jeu grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Des images fluides transcendent non seulement l’expérience de jeu, mais aussi l’expérience globale, que ce soit lors de la navigation ou de l’exécution de tâches quotidiennes. Un temps de réponse de 3 ms et une compatibilité NVIDIA G-Sync : les problèmes de ralentissement ou de saccade des images sont de l’histoire ancienne avec la technologie NVIDIA G-Sync. Si on ajoute un temps de réponse de seulement 3 ms, jouer à ses jeux préférés n’aura jamais été aussi plaisant.

les problèmes de ralentissement ou de saccade des images sont de l’histoire ancienne avec la technologie NVIDIA G-Sync. Si on ajoute un temps de réponse de seulement 3 ms, jouer à ses jeux préférés n’aura jamais été aussi plaisant. 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 couvert : des images plus définies et des expériences plus fidèles à la vision de leurs créateurs grâce à une couverture de l’espace colorimétrique supérieure de 25% par rapport à l’espace colorimétrique sRGB standard.

Des écrans différents, mais toujours le même niveau d’excellence

Les écrans des Razer Blade 16 et Razer Blade 18 sont tous deux certifiés par Calman Verified, ce qui garantit des couleurs plus vraies que nature dès la première utilisation. Chaque dalle fait l’objet d’un étalonnage individuel en usine afin de s’assurer que l’espace colorimétrique DCI-P3 soit bien couvert à 100% et permettre une restitution fidèle à la vision du créateur. Parfaitement logées dans un châssis durable en aluminium de haute qualité, les dalles profitent d’un format 16:10, de bords ultrafins et représentent pas moins de 89% de la surface totale du pc portable, afin d’offrir une expérience immersive et des images à couper le souffle.

Plus d’informations lors du CES 2024

Cette nouvelle génération d’écrans n’est qu’un aperçu des fonctionnalités proposées par les versions 2024 des Razer Blade 16 et Blade 18.

« Nous sommes très heureux de pouvoir profiter du CES 2024 pour dévoiler en exclusivité mondiale ces nouvelles technologies destinées aux écrans. Notre collaboration avec Samsung Display concernant le Blade 16 et notre engagement à fournir la meilleure expérience visuelle possible avec le Blade 18 ouvrent une nouvelle ère pour les ordinateurs portables gaming » ajoute Travis Furst, Head of the Notebook and Accessories Division chez Razer.

Plus d’informations sur la nouvelle génération de Razer Blade seront révélées lors du CES 2024.

Les visiteurs du CES 2024 peuvent découvrir les nouveaux Razer Blade en se rendant sur le stand de la marque, situé au Central Hall, stand n°15054, ou en participant au livestream dédié.