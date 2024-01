Acer présente la nouvelle génération de ses ordinateurs portables Swift équipés de processeurs Intel Core Ultra

Partager Facebook

Acer a élargi sa famille Swift avec de nouveaux modèles équipés de processeurs Intel ® Core™ Ultra qui offrent la première unité de traitement neuronal (NPU) d’Intel et des fonctions d’accélération d’IA intégrées. Pour un travail, une création de contenu et un divertissement plus productifs : les processeurs puissants et les fonctions prises en charge par l’IA rendent les nouveaux ordinateurs portables Swift encore plus puissants, polyvalents et conviviaux.

Acer Swift Go : Dernière technologie avec écrans OLED, Wi-Fi 7 et fonctions AI

Les ordinateurs portables Acer Swift Go 16 (SFG16-72) et Acer Swift Go 14 (SFG14-73) certifiés Intel ® Evo 7 sont alimentés par de nouveaux processeurs Intel ® Core™ Ultra et des GPU Intel ® Arc 1 et offrent des performances de classe mondiale associées avec une autonomie allant jusqu’à 12,5 heures 2 pour l’Acer Swift Go 14 et jusqu’à 10,5 heures 3 pour l’Acer Swift Go 16.

La nouvelle génération de Swift offre de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA qui augmentent la productivité, la convivialité et la créativité. La prise en charge de Copilot, l’assistant basé sur l’IA de Windows, optimise le temps passé à travailler et à créer des documents, par exemple, et est facilement accessible d’un simple clic sur le bouton Copilot. Les Swift Go 16 et Swift Go 14 disposent également d’une webcam QHD 1 440p avec TNR pour des transmissions vidéo de meilleure qualité. Celui-ci est équipé des fonctionnalités de conférence améliorées par l’IA d’Acer PurifiedView™ telles que le flou d’arrière-plan, le cadrage automatique et le contact visuel. La webcam est complétée par la technologie Acer PurifiedVoice™ 2.0 avec réduction du bruit AI, qui fonctionne conjointement avec trois microphones pour capturer un son clair et distinct et réduire le bruit de fond. L’ajout d’Intel ® Wi-Fi 7 offre une connexion Internet jusqu’à 2,4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6E 4 , garantissant que les ordinateurs portables restent connectés lorsque cela est le plus important.

Les ordinateurs portables Swift Go sont livrés avec le châssis en aluminium mince et léger familier de la série Swift avec une charnière d’écran à 180 degrés. Le pavé tactile OceanGlass® assure également un défilement agréable avec 44 pour cent de surface en plus par rapport au modèle 5 précédent . De plus, les deux modèles Swift Go intègrent désormais le dernier Intel ® Unison 2.0, qui permet une connexion rapide et facile entre l’ordinateur portable et les appareils Android ou iOS de l’utilisateur 6 .

Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux ordinateurs portables Swift Go sont dotés d’écrans OLED éclatants et riches en couleurs avec une luminosité maximale de 500 nits, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et la certification DisplayHDR™ True Black 500. Le Swift Go 16 offre un écran OLED 3,2K de 40,6 cm (16 pouces) avec une résolution de 3 200 x 2 000 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Swift Go 14 dispose d’un grand écran OLED 2,8K de 35,6 cm (14 pouces) avec un une résolution de 2 880 x 1 800 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les deux ordinateurs portables disposent de plusieurs fonctionnalités permettant de réduire la fatigue oculaire et sont certifiés par le TÜV Rheinland comme écran Eyesafe® .

Pour un multitâche rapide, les ordinateurs portables Swift Go prennent désormais en charge jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X et peuvent être équipés d’un SSD PCIe Gen 4 évolutif de 2 To avec deux emplacements. Ils disposent également de la dernière sélection de ports pour connecter des périphériques, notamment HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD et deux ports USB Type-C avec Thunderbolt™ 4 – tous deux avec fonction de charge rapide, ainsi qu’un port USB Type-A avec chargement hors ligne. fonction . De plus, les ordinateurs portables prennent en charge Bluetooth LE Audio pour un son amélioré lors de la transmission sans fil.

Acer Swift X 14 : fonctionnalités IA et Calman testées, idéal pour les créatifs et les étudiants

Le nouvel Acer Swift X 14 (SFX14-72G) bénéficie également d’une mise à niveau vers les derniers processeurs Intel ® Core™ Ultra. Alimenté par les nouveaux processeurs Intel ® Core™ Ultra H-Series et jusqu’aux GPU NVIDIA ® GeForce RTX™ 4070, l’ordinateur portable haut de gamme permet des flux de travail optimisés par l’IA plus rapides pour une diffusion en direct, une analyse de données et un rendu 3D plus efficaces. La technologie NVIDIA ® DLSS 3.5 permet une reconstruction de faisceau pilotée par l’IA pour des effets d’éclairage améliorés dans les jeux et applications à forte intensité graphique. Le Swift X 14 est également idéal pour le travail créatif et la collaboration. Il est validé NVIDIA ® Studio, est livré avec les pilotes NVIDIA ® Studio préinstallés et prend en charge l’assistant Windows AI Copilot (et dispose d’un bouton Copilot dédié).

L’écran OLED de 36,8 cm (14,5 pouces) testé par Calman avec une résolution de 2,8K garantit une précision des couleurs impressionnante avec Delta E<2 pour les animations, les photos et les vidéos. La couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 à 100 %, une valeur de contraste élevée et une luminosité maximale de 500 nits avec la certification VESA DisplayHDR TrueBlack 500 garantissent des couleurs fortes et réalistes. L’écran est doté de la technologie Acer Light Sensing, qui ajuste la température de couleur et la luminosité en fonction des conditions d’éclairage. Enfin, le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit des séquences d’images rapides et un streaming amusant.

Le martinet Trois microphones assurent une capture audio améliorée, une image nette et une qualité sonore claire. Les derniers ports et options de connectivité sont également présents : deux ports USB Type-C, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD, ainsi que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth LE Audio. Des technologies thermiques avancées, notamment un grand ventilateur, deux caloducs en cuivre D6 et un clavier d’admission d’air dédié, aident à garder l’ordinateur portable au frais. Le Swift X 14 est également équipé de jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X et jusqu’à 1 To de SSD PCIe Gen 4.

Tarifs et disponibilité

Les prix et la disponibilité des nouveaux modèles Acer Swift seront annoncés ultérieurement.