Razer dévoile la Naga V2 Pro la reine des MMO est de retour

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Initialement conçues pour les MMO, les nouvelles Naga V2 Pro et Naga HyperSpeed marquent le retour de la souris la plus modulable de Razer, notamment grâce aux 3 plaques latérales interchangeables de la Naga V2 Pro, ou encore à la pléthore de nouvelles fonctionnalités proposées par cette nouvelle gamme.

Une adaptabilité et un contrôle à toute épreuve

Lancée en 2009, la première Naga est à l’origine de la catégorie des souris MMO. Elle s’est rapidement hissée au rang de la souris MMO la plus vendue au monde, notamment grâce à sa façade latérale révolutionnaire équipée de plusieurs boutons, ainsi qu’à sa capacité à proposer de nouveaux standards en termes de fonctionnalités et de contrôle. La nouvelle Naga V2 Pro poursuit cette vision d’excellence, et si elle conserve la forme et les sensations que les joueurs aiment tout particulièrement avec les Naga, elle intègre néanmoins une série de mises à niveau et d’améliorations en se concentrant sur les fonctionnalités qui comptent le plus pour les joueurs de MMO.

Proposant 3 plaques latérales interchangeables, 19+1 boutons reconfigurables et 22 touches programmables, la nouvelle molette Razer HyperScroll Pro, la technologie sans fil Razer HyperSpeed Wireless, le capteur optique Razer Focus Pro 30K, les switches de souris optiques Razer Gen-3, ainsi qu’un éventail d’options de recharge et de connectivité, la Naga V2 Pro se distingue sur tous les niveaux de la Naga Pro et répond aux besoins des joueurs sur l’ensemble des jeux actuels.

« Grâce à leur modularité et leurs possibilités de personnalisation, les Naga sont considérées comme les souveraines des souris pour les MMO » a ajouté Chris Mitchell, Head of PC Gaming Division chez Razer. « Que ce soit par ses possibilités de personnalisation de la molette, sa compatibilité de charge sans fil et ses nombreuses améliorations, la Naga V2 Pro est prête à perpétuer l’héritage de la gamme de souris Razer conçues pour les MMO. »

A chacun son rythme avec la molette HyperScroll Pro de Razer

Avec la nouvelle molette HyperScroll Pro de Razer, la Naga V2 Pro profite d’une personnalisation quasi illimitée, notamment grâce à ses paramètres avancés permettant d’adapter les options de défilement ou leurs ressentis. Depuis Razer Synapse 3 ou à la volée, les utilisateurs peuvent jongler entre les 6 modes de défilement proposés par la molette, dont un mode entièrement personnalisable. La souris intègre 3 modes prédéfinis, le mode Standard, Distinct et Ultrafine qui peuvent s’adapter aux différents styles de jeux en changeant notamment la vitesse de défilement. La Naga V2 Pro permet ainsi de passer d’un défilement cranté, qui offre de moins en moins de résistance au fur et à mesure que le défilement s’accélère, ainsi qu’un défilement libre qui est idéal pour couvrir rapidement le contenu.

La molette HyperScroll Pro de Razer comprend également un mode personnalisable, dans lequel l’utilisateur peut faire des ajustements presque infinis pour obtenir une sensation de défilement parfaite et une fonction ajustée à leurs goûts. Les utilisateurs peuvent modifier l’intensité, le nombre et la résistance des crans, mais aussi passer d’un défilement libre à un défilement cranté, pouvant aller de 8 à 96 crans, et ajuster leur résistance ensuite, le tout directement depuis Razer Synapse 3. Avec un tel niveau de personnalisation, les utilisateurs peuvent configurer la molette HyperScroll Pro dans ses moindres détails, pour un ressenti et une utilisation en adéquation avec leurs besoins.

Des performances sans compromis

La Naga V2 Pro est dotée des toutes nouvelles technologies sans fil de Razer, aussi bien pour sa connectivité que pour sa recharge. Grâce à la technologie HyperSpeed Wireless, la Naga V2 Pro bénéficie d’une connexion sans fil de haute performance et à faible latence pour une réactivité accrue en jeu. De son côté, le taux de rapport actualisé permet aux joueurs de bénéficier d’une connexion sans fil fluide et ininterrompue en toutes circonstances. Pour une plus grande polyvalence et plus de praticité, la Naga V2 Pro peut également être connectée par Bluetooth, ou via le câble SpeedFlex USB de Type C qui est inclus et qui permet la charge en jeu.

L’excellente autonomie de la batterie permet une utilisation de 150 heures avec la technologie HyperSpeed Wireless et jusqu’à 300 heures via Bluetooth. La Naga V2 Pro profite en outre d’un rechargement sans fil puisqu’elle est compatible avec le module de charge sans fil Wireless Charging Puck et la station d’accueil Razer Mouse Dock Pro (tous deux vendus séparément). La Naga V2 Pro peut aussi être associée simultanément à plusieurs appareils, ainsi les utilisateurs qui possèdent déjà un clavier Razer doté de la technologie HyperSpeed seront en mesure de le connecter au dongle USB de la souris et ainsi libérer un port USB de leur machine.

Tout est une question d’optique

La Naga V2 Pro est également munie du nouveau capteur optique Razer Focus Pro 30K et des switches de souris optiques Razer Gen-3. Équipé d’une suite de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme Smart Tracking, Motion Sync ou encore Asymmetric Cut-off, le nouveau capteur de Razer offre un suivi et un contrôle sans faille tout en se calibrant automatiquement sur les différentes surfaces, y compris le verre.

De surcroît, la Naga V2 Pro embarque les nouveaux switches de souris optiques Razer Gen-3, qui sont conçus pour éliminer les problèmes de double-clic et le délai de rebond grâce à un faisceau de lumière infrarouge capable de percevoir chacune des pressions. Avec un cycle de vie allant jusqu’à 90 millions de clics, ils délivrent une durabilité étendue et profitent d’une course d’activation de 0.2ms pour une réactivité sans pareille.

La Razer Naga V2 HyperSpeed

Annoncée dans la foulée, la Naga V2 HyperSpeed est dotée de 20 touches programmables, de la technologie Razer HyperScroll, du capteur optique Razer Focus Pro 30K et des switches de souris mécaniques Razer Gen-2. La Naga V2 HyperSpeed est idéale pour les joueurs de MMO qui sont à la recherchent d’un setup minimalise.

Alimenté par une unique pile AA, installée en diagonale dans le corps de la souris pour une meilleure répartition du poids, le Naga V2 HyperSpeed promet 400 heures d’utilisation en Bluetooth et 250 heures de jeu à faible latence avec la technologie Razer HyperSpeed Wireless.

Avec la précision de son capteur optique Razer Focus Pro 30K, la réactivité et la durabilité de ses switches de souris mécanique Razer Gen-2 et la connexion de haute volée proposée par Razer HyperSpeed Wireless, la Naga V2 HyperSpeed est la meilleure alliée des joueurs pour briller en donjon.

À PROPOS DE LA RAZER NAGA V2 PRO

3 plaques latérales interchangeables avec des façades de 2, 6 ou 12 boutons

22 touches programmables, 19 boutons reconfigurables

Molette Razer HyperScroll avec 6 modes de défilement, dont un mode entièrement personnalisable via Razer Synapse

Capteur optique Focus Pro 30K avec une précision de 99,8%

Jusqu’à 750 pouces par seconde (IPS) / accélération de 70G

Personnalisation avancée de la hauteur de détection

3 options de connexion : Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4GHz), Bluetooth et filaire

Patins de souris 100% en PTFE

Conception ergonomique pour droitiers avec grips latéraux

Switches optiques Gen-3 avec une durée de vie de 90 millions de clics

Réglage de la sensibilité à la volée (paliers par défaut : 400/800/1600/3200/6400)

Stockage embarqué (4+1 profils)

Compatible Razer Synapse 3

Câble de charge Razer Speedflex de 1,8m

Autonomie : environ 150 heures avec la technologie HyperSpeed Wireless, 300 heures en Bluetooth (estimations faites sans éclairage, l’autonomie de la batterie dépend des paramètres d’utilisation)

Compatible avec la station d’accueil Razer Mouse Dock Pro couplée au module de charge sans fil Razer Wireless Charging Puck

Dimensions approximatives : 119.5 mm (longueur) x 75.5 mm (largeur de la poignée) x 43.5 mm (hauteur)

Poids approximatif : Souris seule 134g (sans le câble, ni dongle), Panneau latéral 12 boutons : 22g Panneau latéral 6 boutons : 19g Panneau latéral 2 boutons : 17g



À PROPOS DE LA RAZER NAGA V2 HYPERSPEED

20 touches programmables, 19 boutons reconfigurables

Propulsé par la technologie HyperScroll, une molette inclinable à 4 directions avec un mode de défilement libre ou cranté

Capteur optique Focus Pro 30K avec une précision de 99,8%

Jusqu’à 750 pouces par seconde (IPS) / accélération de 50G

Personnalisation avancée de la hauteur de détection

Switches mécaniques Gen-2 avec une durée de vie de 60 millions de clics

2 options de connexion : Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4GHz), Bluetooth

Patins de souris 100% en PTFE

Conception ergonomique pour droitiers avec grips latéraux

Réglage de la sensibilité à la volée (paliers par défaut : 400/800/1600/3200/6400)

Compatible Razer Synapse 3

Autonomie : environ 250 heures avec la technologie HyperSpeed Wireless, 400 heures en Bluetooth (estimations faites avec une pile alcaline AA)

Dimensions approximatives : 119.5 mm (longueur) x 75 mm (largeur de la poignée) x 43.5 mm (hauteur)

Poids approximatif : 95g (batterie exclue)

PRIX & DISPONIBILITÉ

Razer Naga V2 Pro

$179.99 USD / 199.99€ MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés dès le 10 novembre 2022

Razer Naga V2 HyperSpeed

$99.99 USD / 109.99€ MSRP

Disponible sur Razer.com dès le 10 novembre 2022

Disponible dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés en décembre 2022