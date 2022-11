MaskMaker arrive sur Meta Quest 2 en décembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Il s’agit du successeur spirituel de A Fisherman’s Tale. Le jeu sortira sur Meta Quest 2 le 15 décembre. MaskMaker démontre une nouvelle fois le goût du studio pour les récits magiques et la conception de puzzles VR, et signe ici son plus grand jeu d’aventure VR à ce jour.

« Depuis que nous avons commencé à travailler sur Maskmaker nous espérions une sortie sur Quest 2 puisque nous avons toujours été convaincus que ce titre, cette aventure aux merveilles et aux mystères, s’accorderait parfaitement avec le Quest 2 et ses utilisateurs. Grâce à notre partenariat d’édition avec Vertigo Games et grâce à notre travail avec l’équipe de Incarna sur l’amélioration des performances du Quest 2, nous sommes très heureux de voir le jeu arriver enfin sur cette plateforme et qu’il soit aussi beau ! » explique Balthazar Auxietre, Creative Director chez Innerspace VR.

« Nous sommes vraiment très heureux de cet ajout à notre line up de jeux d’aventure en VR, signé par la talentueuse équipe d’Innerspace qui plus est, qui nous avait déjà offert le très apprécié A Fisherman’s Tale » déclare Kimara Rouwit, Director of Publishing chez Vertigo Games. « Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée d’étendre encore notre partenariat d’édition avec eux »

A propos de MaskMaker

Dans un nouvel univers mystérieux, qui nous vient tout droit des développeurs récompensés de A Fisherman’s Tale, vous incarnez l’apprenti d’un faiseur de masque et apprenez la magie de la création de ces masques qui sont en réalité des passerelles pour explorer de mystérieux royaumes. De masque en masque et de puzzle en puzzle, frayez-vous un chemin au travers du royaume des masques pour retrouver Prospero, qui semble gouverner les lieux, et percez les secrets sur son identité. MaskMaker propose une aventure VR captivante, emplie de mystères et offre un sentiment d’émerveillement permanent.

Deviendrez-vous… le MASKMAKER ?

Développé par Innerspace VR (A Fisherman’s Tale) et édité par Vertigo Games, MaskMaker sortira sur Meta Quest 2 le 15 décembre.