Sony ULT TOWER 5, 7 et MAX : le prolongement de gamme ultime pour faire trembler JBL ?

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La marque japonaise Sony, leader incontournable de l’audio grand public, vient de dévoiler lors d’une conférence de presse le prolongement de sa célèbre gamme de haut-parleurs festifs avec la nouvelle game ULT POWER SOUND ses trois nouveaux modèles de salon et de soirée, les ULT TOWER 5, 7 et MAX.

Avec ce déploiement stratégique d’envergure, Sony chercherait-il à concurrencer directement la domination de JBL et de ses célèbres PartyBox avec ces nouvelles déclinaisons ?

Les ULT TOWER 5, 7 et MAX, sur le papier, promettent de définitivement dynamiser vos événements grâce à des technologies de pointe, un écosystème de jeu de lumières intelligent allant de 56 à 100 LED, et des performances acoustiques haut de gamme taillées pour les amateurs de basses extrêmes.

Trois tailles pour toutes les exigences

Sur le papier, chaque modèle a été pensé pour répondre à un volume de fête et à un espace bien précis, tout en conservant l’ADN de la marque.

ULT TOWER 5 : Modèle le plus accessible de la fratrie, l’ULT TOWER 5 mise avant tout sur la compacité. Conçue pour les espaces plus restreints ou les soirées en petit comité, elle promet de délivrer le punch caractéristique de la signature ULT sans encombrer votre intérieur. Son architecture acoustique s’appuie sur 2 tweeters pour des aigus d’une grande précision et 1 woofer de 230 mm, idéalement couplés à 1 évent ULT Duct maximisant le flux d’air. Côté alimentation, elle offre une excellente flexibilité nomade grâce à sa batterie intégrée offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie ; son système de recharge rapide octroie d’ailleurs 100 minutes de lecture en seulement 10 minutes de branchement. Côté visuel, elle intègre déjà un système de 56 LED pour assurer l’ambiance. Prix annoncé : 400 €.

ULT TOWER 7 : C’est le modèle pivot de cette présentation. L’ULT TOWER 7 cherche à offer le compromis idéal entre puissance brute et encombrement. Plus généreuse dans ses dimensions, elle muscle sa configuration audio en proposant un véritable son de fête à 360° grâce à ses 4 tweeters (2 orientés vers l’avant, 2 vers l’arrière). Elle ajoute également 2 haut-parleurs médiums dédiés à la richesse des voix et des instruments ainsi qu’un imposant woofer de 280 mm associé à son évent ULT Duct. C’est aussi la championne de l’endurance de cette gamme avec une autonomie record allant jusqu’à 30 heures de batterie. Sa charge rapide ultra-performante permet de récupérer 180 minutes (3 heures) de musique pour seulement 10 minutes au connecteur. Elle muscle enfin son jeu visuel en grimpant à 72 LED synchronisées. Elle s’adresse directement à ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure sans pour autant investir dans le modèle XXL. Prix annoncé : 600 €.

ULT TOWER MAX : Fleuron absolu de ce déploiement, l’ULT TOWER MAX est le titan de la bande. Taillée explicitement pour les grands volumes, les salles des fêtes ou les extérieurs. Pour y parvenir, Sony n’a fait aucun compromis : le monstre embarque 4 tweeters (2 à l’avant, 2 à l’arrière) pour une diffusion à 360°, 2 haut-parleurs médiums, et pas moins de 3 woofers massifs de 280 mm (2 positionnés à l’avant, 1 à l’arrière) soutenus par 1 évent ULT Duct pour délivrer des basses sismiques et « earth-shaking ». Face à une telle débauche d’énergie et de puissance acoustique brute, ce fleuron fait l’impasse sur la batterie et fonctionne exclusivement sur secteur (Mains Power Only). Pour accompagner ce titan sonore, Sony l’a dotée d’une véritable armature lumineuse de 100 LED, promettant une immersion visuelle totale. Prix annoncé : 1500 €.

Des technologies communes pour terrasser la concurrence

Sony harmonise ses trois nouveautés autour d’arguments techniques solides révélés lors de la conférence. Le constructeur mise d’abord sur une ergonomie polyvalente et robuste : la coque extérieure a été renforcée pour protéger le cœur acoustique, et le design permet une installation flexible, à la verticale comme à l’horizontale.

Le point d’orgue reste le fameux bouton signature ULT, qui s’illumine sur l’appareil et permet d’activer instantanément deux profils de basses sur-mesure (l’accès à un égaliseur personnalisé restant disponible dans tous les modes) :

ULT 1 (Deep Bass) : Met l’accent sur les fréquences les plus basses pour un rendu enveloppant, riche et profond, idéal pour le Hip-Hop.

Met l’accent sur les fréquences les plus basses pour un rendu enveloppant, riche et profond, idéal pour le Hip-Hop. ULT 2 (Attack Bass) : Concentre toute l’énergie sur l’impact, le punch et la puissance pure, une configuration taillée pour le Reggaeton ou l’EDM.

Pour répondre aux exigences des DJ comme des mélomanes, Sony n’a pas lésiné sur la connectique. Fait remarquable : même le plus petit modèle (ULT TOWER 5) bénéficie de la même interface complète que ses grands frères. On y retrouve de véritables fiches professionnelles XLR (Line In / Out) pour connecter des tables de mixage ou chaîner physiquement plusieurs enceintes, des entrées RCA (Gauche / Droite) pour les configurations de platines classiques, un port USB-C (5V / 1.5A) pensé pour la connexion via ordinateur ou smartphone, et un port USB-A (5V / 1.5A) dédié à la lecture directe de fichiers musicaux sur clé USB.

Enfin, l’ensemble de la gamme se pilote au doigt et à l’œil grâce à l’application smartphone Sound Connect. Cette interface centralisée offre un contrôle total de l’appareil à distance, permettant de personnaliser finement l’égaliseur (Custom EQ), de modifier les jeux de lumières intelligents ou d’activer les différents modes ULT. Pour achever de convaincre, les trois enceintes intègrent la technologie Party Chain via Auracast, permettant de lier sans fil un nombre virtuel infini d’appareils compatibles pour créer un véritable mur de son.

La révolution du haut-parleur circulaire

Pour garantir ce que Sony appelle le « Sound Quality – Ultimate Bass », la marque japonaise introduit une rupture technologique majeure dans la conception de ses haut-parleurs. Quittant l’architecture carrée ou rectangulaire de la génération précédente (les célèbres haut-parleurs X-Balanced reconnus pour leur forte pression acoustique et leurs basses percutantes), la nouvelle gamme ULT continue à intégrer un tout nouveau haut-parleur circulaire de grand diamètre.

D’après les ingénieurs de la marque, ce nouveau woofer permet d’atteindre le même volume acoustique mais avec une surface de diaphragme plus petite, offrant ainsi au cône une liberté de mouvement totale. Surtout, cette forme permet d’abaisser la frequency de résonance minimale de l’appareil. Le résultat ? Des amplitudes beaucoup plus larges et une restitution spécialisée dans les basses ultra-profondes, capables de faire vibrer physiquement l’auditeur.

Une signature sonore co-créée avec l’élite du Hip-Hop mondial

Pour légitimer ce positionnement orienté vers les basses puissantes et la culture club, Sony a choisi de collaborer avec des producteurs, ingénieurs du son et DJ renommés de la scène Hip-Hop internationale.

Parmi les artistes de cette alliance présentés lors de la conférence, on retrouve des figures incontournables de l’industrie :

Dot Da Genius : Producteur nominé aux Grammy Awards, célèbre pour son travail iconique avec Kid Cudi, Kanye West ou encore Lil Nas X.

Producteur nominé aux Grammy Awards, célèbre pour son travail iconique avec Kid Cudi, Kanye West ou encore Lil Nas X. Daru Jones : Batteur et producteur multi-récompensé, ayant collaboré avec des pointures comme Jack White, Madlib et Talib Kweli.

Batteur et producteur multi-récompensé, ayant collaboré avec des pointures comme Jack White, Madlib et Talib Kweli. Dready : Producteur et auteur-compositeur de renom, associé aux succès de pointures telles que Dr. Dre ou 50 Cent.

Producteur et auteur-compositeur de renom, associé aux succès de pointures telles que Dr. Dre ou 50 Cent. Roc.AM : Ingénieur du son et producteur de l’ombre pour des légendes de la musique comme Rihanna et le Wu-Tang Clan.

En impliquant directement ces créateurs et organisateurs de soirées dans le processus de développement, Sony s’assure que sa gamme ULT ne propose pas seulement du volume, mais une restitution fidèle des dynamiques urbaines et électroniques actuelles.

JBL a-t-il du souci à se faire ?

Avec cette nouvelle offensive, Sony démontre une maîtrise de son sujet. En déclinant sa gamme du format compact (ULT TOWER 5) au format XXL (ULT TOWER MAX), en passant par l’équilibre parfait de l’ULT TOWER 7, le constructeur japonais couvre tous les besoins. Grâce à l’apport technologique de ses nouveaux woofers circulaires et la caution artistique de l’élite du Hip-Hop, cette gamme ULT POWER SOUND possède de sacrés arguments pour bousculer le trône des PartyBox de JBL sur le segment des enceintes festives. Reste plus qu’à tester ces enceintes pour confirmer le bien que l’on pense actuellement d’elles.