Razer présente le HyperFlux V2 : un tapis de souris avec système de charge sans fil intégré

Avec le Razer HyperFlux V2, les joueurs peuvent enfin s’affranchir des interruptions liées aux temps de charge. Son système de charge directement intégré dans le tapis de souris permet de faire fi des câbles et autres stations d’accueil. Cette recharge puissante garantit une utilisation fluide et ininterrompue : la souris est toujours prête à l’action et offre un vrai sentiment de liberté.

Deux types de surface sont disponibles au choix. La première édition est dotée d’une Surface Rigide, pensée pour des mouvements rapides et fluides, qui élimine les frottements afin que la souris glisse sans effort. La deuxième édition, quant à elle, propose une Surface en Tissu offrant un contrôle accru et une précision au pixel près, pour une maitrise totale du mouvement afin d’enchainer les headshots.

Un appairage automatique pour une expérience fluide : une fois le module de charge sans fil logé dans la souris, il suffit de la poser sur le tapis pour que la connexion s’établisse automatiquement.

la compatibilité avec la technologie HyperSpeed Multi-Device permet de connecter simultanément une souris et un clavier au tapis.

Un voyant LED pour indiquer le niveau de charge : un simple coup d'œil au voyant LED suffit pour vérifier l'autonomie du périphérique. La couleur évolue en fonction du niveau de charge, permettant ainsi une gestion optimisée pour préserver la durée de vie de la batterie de sa souris.

Une base en caoutchouc antidérapant pour plus de stabilité : la partie inférieure du tapis est composée de caoutchouc antidérapant pour que le tapis reste bien en place sur le bureau, même pendant les sessions de jeu les plus intenses.

Le Razer HyperFlux V2 témoigne de la volonté perpétuelle d’innover de Razer et offre aux joueurs une solution de charge à la fois performante et pratique.

Produits Razer compatibles :

Souris : Razer Basilisk V3 Pro 35K, Razer Basilisk V3 Pro, Razer Cobra Pro et Razer Naga V2 Pro.

Claviers (Compatible avec la connectivité multi-appareils. Pour la connexion seule, pas de recharge sans fil) : Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed, Razer BlackWidow V3 Pro, Razer DeathStalker V2 Pro et Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless

Système de charge sans fil Razer HyperFlux V2 avec une surface Rigide :

$119.99 USD / 139,99 €

Système de charge sans fil Razer HyperFlux V2 avec une surface en Tissu :

$119.99 USD / 139,99 €