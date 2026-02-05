Redécouvrez de grands classiques venus du passé. Super Bomberman Collection est disponible

Partager Facebook

La collection comprend les cinq titres de la série Super Bomberman sortis entre 1993 et 1997, dont des titres lancés exclusivement au Japon, ainsi que le Bomberman original sorti en 1985 et Bomberman II sorti en 1991. Elle bénéficie d’améliorations telles que la fonction enregistrer/sauvegarder, permettant aux joueurs de sauvegarder à tout moment et ​ d’une fonction Rewind, offrant une seconde chance face à un niveau difficile.

SUPER BOMBERMAN (version japonaise / version US / version européenne)

Affrontez l’armée de robots, le tyran maléfique avide de pouvoir Mr. Karat et le scientifique Dr. Mukk, et déjouez leurs ambitions. SUPER BOMBERMAN marque les débuts de la franchise sur Super NES, introduisant le gameplay emblématique de labyrinthe ainsi qu’un mode Battle compétitif, devenus centraux dans son identité.

SUPER BOMBERMAN 2 (version japonaise / version US / version européenne)

Bomberman a été capturé par le cruel Bomber Quintet. Pour la paix de la Terre et son propre destin, il doit les affronter. Largement considéré comme un épisode marquant, SUPER BOMBERMAN 2 a affiné les contrôles et l’équilibrage des niveaux, contribuant à établir Bomberman comme l’une des expériences multijoueur locales les plus durables de l’ère 16-bit.

SUPER BOMBERMAN 3 (version japonaise / version européenne)

Le maléfique Professeur Bugler a ressuscité les Five Dastardly Bombers, autrefois vaincus par Bomberman, et a entamé sa marche vers la conquête cosmique. SUPER BOMBERMAN 3 a élargi la série avec des capacités propres à chaque personnage, ajoutant une nouvelle profondeur stratégique aux modes solo comme multijoueur.

SUPER BOMBERMAN 4 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]

Bomberman a été transporté à différentes époques par les Four Bomber Kings. Quel est leur objectif ? Et quelle est cette entité mystérieuse qui rôde dans l’ombre ? SUPER BOMBERMAN 4, initialement sorti exclusivement au Japon, a introduit des personnages chevauchables allant de poissons à des tortues volantes, et plus encore.

SUPER BOMBERMAN 5 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]

Un homme mystérieux nommé « Terrorin », se présentant comme l’Empereur d’un autre monde, a libéré huit Vicious Bombers de prison et a commencé une invasion en les prenant pour subordonnés. SUPER BOMBERMAN 5 est le dernier épisode de la série SUPER BOMBERMAN. Le jeu propose une fin non linéaire, dans laquelle les joueurs décident de la manière dont leurs histoires progressent.

Bomberman [version japonaise]

L’œuvre commémorative qui a posé les bases de la série, sortie pour la première fois en 1985. Bomberman proposait un jeu de labyrinthe stratégique où les joueurs devaient utiliser des bombes pour vaincre des ennemis et dégager des obstacles à travers 50 niveaux. Le succès de ce titre inaugural a donné naissance à des suites et à de multiples séries dérivées.

Bomberman II [version japonaise]

Sorti six ans après Bomberman, Bomberman II a introduit le gameplay multijoueur dans la série, un ajout qui s’est poursuivi dans les jeux suivants, ouvrant la voie à des modes party game.

SUPER BOMBERMAN COLLECTION inclut BOMB Radio, proposant des pistes musicales emblématiques issues des jeux d’origine. De plus, un mode Galerie conserve une archive d’environ 200 illustrations de personnages uniques provenant des cinq titres Bomberman inclus dans la collection.

Des combats explosifs :

Le mode Boss Rush permet aux joueurs de se lancer directement dans les combats de boss ultimes issus des différents titres Bomberman. Ce mode comprend une fonctionnalité Time Attack avec trois niveaux de difficulté.

Annoncée pour la première fois lors du Nintendo Direct, SUPER BOMBERMAN COLLECTION prendra également en charge GameShare sur Nintendo Switch™ 2, permettant aux joueurs de partager la collection avec jusqu’à trois autres joueurs ne possédant pas le jeu, et de jouer ensemble.

les versions numériques de SUPER BOMBERMAN COLLECTION sont désormais disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Les versions physiques sortiront le 28 août.