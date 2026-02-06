Xbox nouvelle génération : Microsoft et AMD accélèrent vers 2027

Partager Facebook

Le partenariat stratégique entre Microsoft et AMD se précise. Une future console Xbox, pensée comme une plateforme hybride mêlant matériel et cloud, pourrait arriver plus tôt que prévu.

Les contours de la prochaine génération de consoles Xbox commencent à se préciser. D’après de récentes déclarations émanant de AMD, le lancement du futur modèle de console développé pour Microsoft pourrait intervenir dès 2027. Une indication qui alimente les spéculations persistantes autour du calendrier et des ambitions technologiques de la prochaine Xbox.

Une nouvelle étape dans la feuille de route Xbox

C’est à l’occasion d’une conférence consacrée aux résultats financiers d’AMD que le sujet a émergé. Lisa Su, présidente-directrice générale du groupe, a évoqué l’avancée significative du développement d’une future console Xbox reposant sur un processeur semi-personnalisé conçu par AMD. Selon ses propos, le projet progresserait « fortement », avec une fenêtre de lancement désormais envisagée pour 2027.

Cette déclaration, bien que mesurée, constitue l’un des signaux les plus concrets à ce jour concernant l’avenir de l’écosystème Xbox, dans un contexte où la concurrence technologique reste particulièrement intense.

Vers une plateforme hybride mêlant matériel et cloud

Cette orientation stratégique ne surgit pas de nulle part. Lors du procès opposant la Federal Trade Commission à Microsoft, plusieurs documents internes avaient déjà révélé l’ambition du géant américain de concevoir une plateforme de jeu hybride. L’objectif affiché : combiner la puissance de calcul locale d’une console traditionnelle aux capacités extensibles du cloud gaming.

À l’époque, ces projections tablaient plutôt sur une sortie aux alentours de 2028. Les propos récents de Lisa Su laissent toutefois entendre que ce calendrier pourrait être revu à la baisse, suggérant une accélération du développement.

Un partenariat stratégique renforcé entre Microsoft et AMD

Cette hypothèse trouve un écho dans les annonces officielles faites en 2025 par Sarah Bond, présidente de la division Xbox. Celle-ci avait confirmé un partenariat de long terme avec AMD, destiné à structurer plusieurs générations de matériel.

Parmi les axes majeurs évoqués figuraient l’intégration accrue de l’intelligence artificielle et du machine learning dans les jeux, mais aussi un projet plus ambitieux encore : le co-développement du silicium. Cette collaboration vise à concevoir des puces sur mesure, adaptées aussi bien aux futures consoles de salon qu’à d’éventuels appareils portables, élargissant ainsi le champ des possibles pour l’écosystème Xbox.

Quels enjeux pour les joueurs et le marché ?

Ce virage stratégique doit également être analysé à la lumière des performances commerciales de la génération actuelle. Lancées en 2020, les Xbox Series X et Xbox Series S n’ont pas pleinement atteint les objectifs escomptés, notamment face à la concurrence.

Plusieurs enseignements se dégagent néanmoins des orientations annoncées :

Le cloud gaming pourrait profondément transformer l’expérience utilisateur ;

pourrait profondément transformer l’expérience utilisateur ; L’intégration native de l’IA promet des mondes plus dynamiques et immersifs ;

L’écosystème matériel pourrait s’étendre à des solutions hybrides ou nomades.

Si de nombreuses incertitudes subsistent — qu’il s’agisse des caractéristiques finales ou de la date exacte de lancement —, une chose semble acquise : Microsoft, soutenu par un partenaire technologique de premier plan comme AMD, affiche une volonté claire de redéfinir le rôle de la console, à la croisée du salon, du cloud et de la mobilité.