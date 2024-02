Rejoignez la grille de départ pour le lancement mondial de EA Sports F1 24

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Entrez en piste avec les voitures et les livrées des écuries Alpine, Haas, McLaren et Williams pour la saison 2024 dans le cadre d’une offre de précommande anticipée comprenant des objets supplémentaires disponibles au lancement et jusqu’à trois jours d’accès anticipé. Une remise supplémentaire pour récompenser la fidélité des joueurs de F1 2021, F1 22 et F1 23 est aussi prévue.

Electronic Arts annonce que les joueurs d’EA SPORTS F1 23 peuvent se lancer dans des défis de contre-la-montre avec les toutes nouvelles voitures de la saison 2024 de certaines écuries avant la course d’ouverture de ce week-end en précommandant EA SPORTS F1 24.

« Pour la toute première fois, les joueurs de F1 23 peuvent se plonger immédiatement dans la saison 2024 avec certaines de leurs écuries préférées avant la première extinction des feux de ce week-end. Notre reveal complet arrivera prochainement, et les joueurs pourront bientôt profiter d’un mode Carrière remanié, d’un nouveau système de maniabilité dynamique, et bien plus encore. » – Lee Mather, Senior Creative Director chez Codemasters

En plus d’une deuxième vague de nouvelles livrées saisonnières qui arriveront à la fin du mois d’avril, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront plusieurs objets exclusifs directement liés à F1 24 à son lancement. L’Édition Champions, en exclusivité numérique, offre aux joueurs deux nouvelles icônes de Formule 1, 18 000 Pitcoins et un pack F1 World Bumper contenant des ressources pour les événements de jeu solo et multijoueurs. Ils recevront également jusqu’à trois jours d’accès anticipé à partir du 28 mai, et toutes les précommandes seront accompagnées d’un Podium Pass VIP en bonus. Les joueurs qui précommanderont l’Édition Standard recevront 5 000 Pitcoins et un pack F1 World Starter.

Rendez-vous dans les prochains mois pour une présentation complète de F1 24.

F1 24 sortira le 31 mai sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC, via l’EA App, l’Epic Games Store et Steam. Pendant une période limitée, un nouveau programme de fidélité récompensera les joueurs possédant F1 21, F1 22 ou F1 23 en leur offrant une remise de 15 % lorsqu’ils précommanderont l’Édition Champions de F1 24. Les joueurs recevront également en prime les livrées de F1 d’esports de McLaren et Alpine de 2023, qui seront automatiquement transférées dans F1 24.