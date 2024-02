Pokémon Presents révèle les futures sorties de l’univers Pokémon

Partager Facebook

Diffusé en ligne à l’occasion de la Journée Pokémon, un évènement annuel de culture pop destiné aux fans et commémorant la sortie des premiers jeux vidéo Pokémon le 27 février 1996, le Pokémon Presents a révélé les prochains projets de la franchise.

Parmi les nouvelles les plus marquantes, on notera l’annonce d’un nouveau jeu vidéo, Légendes Pokémon : Z-A, qui fera l’objet d’une sortie mondiale exclusivement sur les consoles de la famille Nintendo Switch en 2025 ; mais aussi le lancement du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, une nouvelle application de collection de cartes numériques (dont certaines seront « immersives »), courant 2024.

« Aujourd’hui, les fans du monde entier se rassemblent autour de la joie que procure l’univers Pokémon. C’est avec beaucoup de bonheur qu’une fois de plus, nous nous joignons aux festivités en dévoilant de nouvelles expériences jeu vidéo et mobile, avec Légendes Pokémon : Z-A et le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket », a déclaré Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. « Avec la perspective de ce nouveau jeu vidéo et de cette application innovante, The Pokémon Company International souhaite aux Dresseurs et Dresseuses des quatre coins du monde une très belle Journée Pokémon. »

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES DE DIVERTISSEMENT ARRIVENT CHEZ POKÉMON

Légendes Pokémon : Z-A

Légendes Pokémon : Z-A, nouvel opus ambitieux de la série des jeux vidéo Pokémon, fera l’objet d’une sortie mondiale simultanée sur Nintendo Switch en 2025. Une nouvelle aventure palpitante se profile à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon.

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket

La franchise incontournable du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon continue à évoluer avec le lancement du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, une nouvelle application qui revisite l’expérience de collection de cartes du JCC Pokémon dans un format numérique innovant.

Dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, les joueurs et joueuses pourront ressentir l’excitation que provoque l’ouverture d’un Booster et collectionner des cartes dotées d’effets spéciaux exclusifs à cette adaptation numérique du JCC Pokémon. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket propose de nouvelles « cartes immersives » qui permettront de plonger dans l’univers de chaque illustration, pour une expérience inédite du JCC Pokémon. Les joueurs et joueuses pourront ouvrir deux Boosters chaque jour, sans frais. Ces Boosters contiendront des cartes avec des illustrations nostalgiques, ainsi que de nouvelles cartes n’existant que dans l’application. Les adeptes du jeu pourront lancer des parties rapides, fondées sur le système de combat classique du JCC Pokémon, mais suivant des règles simplifiées.

Développé en collaboration avec Creatures Inc., à l’origine du JCC Pokémon, et DeNA Co. Ltd., partenaire sur le développement de Pokémon Masters EX, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket sortira en 2024 sous la forme d’une application téléchargeable sans frais pour iOS et Android.

Des activités à thème dans Pokémon GO

En l’honneur de La série : Pokémon, les horizons, les fans du monde entier pourront profiter d’évènements spéciaux dans Pokémon GO du 5 au 11 mars. Les joueurs et joueuses pourront notamment croiser Liko et Rhod, les deux protagonistes de La série : Pokémon, les horizons, dans les Clichés GO. Parallèlement, Pikachu portant la casquette de Cap fera son apparition dans Pokémon GO, où il maîtrisera une attaque encore inédite dans l’application : Électacle.